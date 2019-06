Před osmnácti lety opouštěl Balakov Letnou po šestigólovém debaklu. Nevzpomínám si, raději si nepřipomínal minulost

Na takový výprask se prostě zapomenout nedá. Zvlášť, když před osmnácti lety šlo na pražské Letné o kvalifikaci mistrovství světa 2002, Bulhaři dostali od Chovancova výběru šest branek a současný trenér bulharské reprezentace Krasimir Balakov byl přitom. „Ne, na to si nevzpomínám,“ smál se třiapadesátiletý Balakov, protože reminiscence na debakl mu zrovna příjemné nebyly.

On přece přijel do Prahy, aby v premiéře na reprezentační lavičce uspěl. Bulhaři totiž nevstoupili do kvalifikace o EURO 2020 právě dvakrát úspěšně. Remizovali 1:1 s Černou Horou, stejný výsledek uhráli i v Kosovu, takže trenér Petar Hubčev skončil už po dvou zápasech.

Nahradil ho právě Balakov, který si v reprezentačním dresu zahrál na světovém šampionátu v roce 1994 v USA i o čtyři roky později ve Francii. A v Americe, kde Bulharsko skončilo nakonec na čtvrtém místě, byl dokonce zařazen do All stars týmu. Teď jako trenér slíbil, že navzdory bodům ztraceným v úvodních duelech udělá vše proto, aby národní tým své země dovedl na EURO.

S novým trenérem přišly změny

„Mám nápady, s nimiž jsem k reprezentaci přišel, začal jsem pracovat na své koncepci. Nechci, abychom jen nakopávali dlouhé míče, chci naopak, aby mé mužstvo míč drželo a hrálo. Tomu jsem také přizpůsobil výběr hráčů a během týdenního kempu i sestavu, o které mám na devětadevadesát procent a devět desetin jasno," tvrdil Balakov před dnešní večerní konfrontací s českým týmem, že s ním přišly i změny.

Však je také jeho trenérský kolega Jaroslav Šilhavý očekává a pro jistotu nachystal hned několik taktických variant jako odpověď na tahy Balakova.

Česká fotbalová reprezentace vstoupí do klíčových duelů kvalifikace s kapitánem Markem Suchým.

Sport.cz

„Jasně že nějaká překvapení budou. Mám v kádru nové hráče, a proto se budeme snažit ukázat něco nového. Češi logicky neví, co od nás mají očekávat, což ale ještě neznamená, že v Praze vyhrajeme. Bude záležet i na tom, co nám dovolí," přiznává nový trenér Bulharů netající se respektem ke kvalitám českého týmu.

„Je v něm mnoho nesmírně kvalitních fotbalistů. Pavelka se Součkem ve středu hřiště, krajní obránci Novák s Kadeřábkem, vpředu nebezpečný Schick. Češi hrají velice dynamický fotbal, a proto budeme muset uzavřít křídelní prostory, abychom eliminovali největší nebezpečí. Ale přitom se musíme soustředit sami na sebe a na naši herní koncepci."

Před večerním duelem Balakov mírně favorizuje český tým.

„Pro obě mužstva to bude důležitý zápas, který bude mít náboj. Domácí jsou lehkým favoritem, ale šance vidím padesát na padesát. Stěžejní bude taktická stránka. A také chuť do hry a trocha štěstí," věří Balakov, že jako trenér ho bude mít víc, než když před osmnácti lety sám na Letné hrál a po devadesáti minutách odcházel ze hřiště s šestibrankovým debaklem.