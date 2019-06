Lvíčata válí, baví se fotbalem! Kluci jsou strašně hladoví po úspěchu, těší kouče Krejčího

Očima přejel okolní třítisícové masívy, které obepínají hřiště Zell am See. Vzápětí si trenér české fotbalové jednadvacítky Karel Krejčí řádně zapumpoval. Jeho tým právě završil přípravný kemp v Rakousku triumfem 2:1 nad Slovenskem (góly Matoušek a Šašinka).

Trenér české fotbalové reprezentace do jednadvaceti let Karel Krejčí.

Lvíčata pod Krejčím šlapou, baví se fotbalem. A vyhrávají. Ve čtyřech zápasech si připsala tři vítězství (kromě Slovenska porazila 4:0 Mexiko a Rusko 1:0) a remízu s Islandem. Ke kvalifikaci, do které jednadvacítka vstoupí v září doma s Litvou, se může dívat se solidními nadějemi.

„Je dobré, že jsme obě soustředění zvládli. Herně i výsledkově. Musím poděkovat vedení svazu, že nám přípravní kempy umožnilo. Ve Španělsku i nyní v Kaprunu jsme měli skvělé podmínky. Hlavní cíl příprav pro mě byl, poznat co nejvíc hráčů a udělat si obrázek, s kým do kvalifikace jít. Musím kluky pochválit, že to vzali za správný konec," lebedil si Krejčí po nedělním skalpu Slováků.

Adam Hložek.

FAČR

Máte tedy pro kvalifikaci velké očekávání?

Jsem nad věcí, s mladými je to na každém srazu jinak. Někdo třeba přestane hrát v klubu... Vytvořila se ale skvělá parta, i v realizačním týmu. Moc si cením výher i způsobu, kterým jsme se prezentovali. Kluci vidí, že jsou schopní se konfrontovat s top evropskými týmy.

Cítíte z týmu chtíč, že je lačný po úspěchu?

Kluci jsou hladoví, strašně moc! To je hodně pozitivní zjištění. V kvalifikaci máme těžké soupeře (pozn. - Chorvatsko, Řecko, Litva, Skotsko, San Marino), ale já klukům věřím. Pokud se nestane nic mimořádného, třeba že se zraní pět hráčů základní sestavy, myslím si, že budou nesmírně hladoví po úspěchu.

Co říkáte střelecké pohodě Ondřeje Šašinky, který ve čtyřech zápasech vstřelil pět gólů?

Pro mě je Ondra lídrem. Je typem, který potřebuje sebevědomí. I když v klubu tolik nehrál, v zápasech jednadvacítky odvádí neskutečnou práci. Čekají se od něj góly, je to náš střelec.

Byl v Rakousku základ týmu, nebo nosíte v hlavě další jména?

Vzal jsem do Kaprunu kluky, kteří zvládli přechod do dospělého fotbalu. Což naplňují i mladíci Hložek a Šulc. K tomu mám v hlavě další tři, čtyři jména. Chtěl jsem vyzkoušet gólmana Kováře z Manchesteru United a Heidenreicha z Bergama. Bohužel měli klubové povinnosti, nechtěl jsem to dělat na sílu.

Jan Matoušek na tréninku české fotbalové reprezentace do 21 let.

FAČR

Opory Krále se Sadílkem si ale vzal kouč áčka...

Určitě nám chyběli, jsou to dva stěžejní hráči. Nikomu ale nechci bránit v kariéře, áčko má přednost. Když jsem viděl Alexe, jak hrál proti Bulharům nebo za Slavii v Evropské lize, do áčka patří. Pokud by mladí byli nominovaní do áčka a neměli by tam hrát, bylo by špatně, kdyby nehráli za jednadvacítku. Ale pokud budou v užším výběru a mají možnost nastupovat, je to pro jejich vývoj zajímavé.

Sadílek hrál na jaře pravidelně za Eindhoven, takový borec by se pro kvalifikaci hodil...

Jarda Šilhavý měl spoustu zraněných hráčů (Dočkal, Barák, Darida), proto po Sadílkovi sáhl. Pro něj to jsou po výborné sezoně v Eindhovenu další cenné zkušenosti. Hrajeme jen přípravu, kdybychom hráli kvalifikaci, možná by se k tomu přihlédlo jinak. Budeme jeho nominaci řešit sraz od srazu a uvidíme v září, jestli se áčku vyprázdní marodka. A také, jak na tom Sáďa bude v klubu. Podle toho se zachováme.

Nemají to už nastavené v hlavě, že chtějí zůstat v áčku?

Nemám ani u jednoho z nich problém, že s námi nejsou. Kdybych jim zítra zavolal, jestli by si s námi přijeli příští týden zahrát, dorazili by. Patří do party a vždycky si s námi rádi zahrají. Jsou tak pokorní, že kdyby necítili šanci v áčku, klidně za jednadvacítku nastoupí. Tohle je pro nás plus. Nemám strach, že kdyby příště hráli s jednadvacítkou, že by to nějak odflákli.