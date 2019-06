Srbský kouč to zabalil, na Džudovičovi je, aby Černohorce zachraňoval. A to nemá na Čechy dobré vzpomínky

Těžký úděl pro devětatřicetiletého Džudoviče.

„Na to, co co jsem zažil jako hráč, jsem okamžitě zapomněl, jakmile jsem se vydal na trenérskou dráhu. Jinak to ani nejde," nepřipouští před kvaliikačním duelem o EURO 2020, že by ho vzpomínky na minulost a prohry s tehdejším Bílkovým týmem strašily.

„Navíc jsem u reprezentace už pět let členem realizačního týmu," připomněl, že povýšení do role zastupujícího trenéra, jak ho Černohorci oficiálně titulují, bylo celkem logické.

Zvláště, když o funkci hlavního trenéra přišel v pátek nejen Srb Ljubiša Tumbakovič, ale i jeho krajan Aleksander Jankovič, který mu dělal prvního asistenta.

Ljubiša Tumbakovič, teď už srbský extrenér Černé Hory.

talksport.com

Oba totiž až v rozehrané kvalifikaci přišli na to, že Černá Hora hraje ve skupině A s Kosovem, které jejich rodná vlast neuznává za oficiální samostatný stát na mapě Evropy.

Proto v pátek v Podgorici odmítli usednout na lavičku černohorské reprezentace. Proto skončili a Džudovič povýšil na jejich místo.

„Zapomněli jsme na to, co se s v minulých dnech stalo, ba naopak - po zmiňovaných událostech je atmosféra v týmu výborná," ujišťuje záložník Černohorců Marko Vešovič, že páteční dění kolem národního týmu hráče nijak nepoznamenalo.

I zastupující trenér Džudovič tomu věří.

„Situace sice Černou Horou otřásla a měla vliv na zápas s Kosovem, který jsme chtěli vyhrát," připouští. „Nakonec jsme ale naštěstí situaci zachránili a remizovali a já v pondělí udělám vše proto, abych byl jako trenér proti Čechům úspěšnější, než tomu bylo, když jsem ještě hrál. A to přesto, že Češi jsou samozřejmě favority."