Odhodlaní a připravení. Mladí Češi jdou hned v premiéře proti Francii

Ostrý start se vším všudy. Fotbalová reprezentace do 19 let v pondělí večer vstupuje do mistrovství Evropy v Arménii. Hned první bitva s favorizovanou Francií dokonale prověří odolnost týmu kouče Jana Suchopárka. Mužstvo se netají velkým odhodláním. V konkurenci úvodního soka, Norska a Irska myslí na postup ze základní skupiny. Úvodní duel se hraje od 19:00, přímý přenos vysílá ČT sport a online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.