Direkt od Francie zabolel. Češi teď nemají v bitvě o postup nárok na přešlap

Velké iluze si nedělali, přesto je úvodní jasná porážka 0:3 s favorizovanou Francií zabolela. Česká reprezentace na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let v Arménii tak už nemá nárok na další zaváhání. První dva týmy ze skupiny postupují do semifinále a důležitým krokem k němu je čtvrteční zápas s Norskem. Hraje se od 16:45, od 17:30 vysílá přímý přenos ČT sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.