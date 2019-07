FOTBAL ONLINE: Češi už musí na ME zabrat! Napraví úvodní debakl?

Česká fotbalová reprezentace do 19 let dnes na mistrovství Evropy hraje druhý zápas. Po úvodní porážce 0:3 s favorizovanou Francií nastoupil výběr trenéra Jana Suchopárka proti Norsku, které v prvním duelu základní skupiny remizovalo 1:1 s Irskem. Utkání můžete sledovat od 16:45 v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Česká reprezentace do 19 let před na ME v Arménii.

FAČR