Šilhavý je sleduje, Sadílek, Hložek a Matoušek zatím zůstávají Lvíčatům

Trenér áčka Jaroslav Šilhavý je bedlivě sleduje. Tři talenty českého fotbalu Michal Sadílek, Adam Hložek a Jan Matoušek však zatím zůstávají k dispozici Lvíčatům. Reprezentace do 21 let tak vstoupí do kvalifikace mistrovství Evropy v nejsilnějším možném složení. Zahájí ji 6. září domácím duelem s Litvou, o tři dny později pak sehraje přípravné utkání ve Francii.