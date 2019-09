V Dortmundu pozná, jak se pořádně fandí. Ale i Borussia je k poražení! Darida o šancích Slavie v Lize mistrů

Zdravotní patálie, které ho provázely napříč uplynulou sezonou, jsou definitivně pryč. Záložník Vladimír Darida je opět na scéně, od začátku sezony nastoupil za Hertu Berlín v základní sestavě ve všech třech zápasech německé ligy. V pondělí se po půl roce hlásil kouči Jaroslavu Šilhavému na srazu české fotbalové reprezentace, kterou čekají kvalifikační duely o postup na ME 2020 na půdě Kosova a Černé Hory (7. a 10. září).

Vladimír Darida během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy kvalifikace ME 2020 v Kosovu a Černé Hoře.

„Odtrénoval jsem celou letní přípravu, chytil jsem úvod bundesligy. Mám radost, že jsem zase v nároďáku, že jsem rozehraný," prohlásil Darida. V minulé sezoně se ho držela smůla. Na podzim ho stíhaly problémy s kolenem a Achillovou šlachou, na jaře pro změnu potíže se zadním stehenním svalem. V bundeslize si připsal pouhých 10 startů.

„Koukat se z tribuny bylo frustrující, strašně jsem se těšil zpátky na hřiště. O to větší chuť do fotbalu jsem v letní přípravě měl. Začalo se mi dařit, zdraví drží, takže ideální stav. Doufám, že mi euforie z návratu vydrží co nejdéle," přeje si 29letý záložník.

Vladimír Darida v dresu národního týmu

Hertě však úvod německé nejvyšší soutěže nevyšel. Vstoupila do ní sice nečekanou remízou na půdě mistrovského Bayernu, další dvě utkání ovšem prohrála shodně 0:3. „Start není úplně podle představ. Máme ale určitě kvalitní tým, abychom se oklepali a začali sbírat body," uvedl Darida, kterého těší, že si české mužstvo postupně sedá. Nynější výběr se příliš neliší od toho posledního, který v červnu vybojoval dva domácí triumfy (s Bulharskem a Černou Horou).

„Hráči se už tolik netočí, změny jsou pouze kvůli zranění. Je jen dobře, když se vytvoří kostra, která odehraje většinu zápasů," pochvaloval si Darida. V posledním době mají v reprezentaci logicky nadvládu slávisté. Dominují české lize, navíc se jim podařilo postoupit do Ligy mistrů. V ní se střetnou mimo jiné s Dortmundem, s nímž má Darida bohaté zkušenosti z Německa.

Toni Kroos (vlevo) z Německa a český záložník Vladimír Darida během utkání kvalifikace MS v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

„Atmosféra na stadionu v Dortmundu je jedinečná, slávisté poznají, jak se pořádně fandí. Tím nechci říct, že v Edenu velkou podporu nemají, nicméně v Dortmundu je to neskutečné. Stojíte na hřišti, koukáte do ochozů, jde vám mráz po zádech. Ale myslím, že i Dortmund je k poražení. Teď nad ním třeba vyhrál nováček bundesligy Union Berlín," podotkl Darida, který měl tu čest i s věhlasnějším soupeřem sešívaných ve skupině, Barcelonou. Na podzim 2013 stál proti v Champions League v dresu Plzně (prohry 0:2 a 0:4).

„Barcelona je asi ještě lepší než Dortmund. Co si pamatuju, z atmosféry na Camp Nou jsem byl skleslý. Lidí tam chodí jako do divadla. Zatleskají jen po povedené akci nebo při gólu. Až na výjimky během utkání nikdo nefandí," dodal Darida.

Národní tým se následující dny bude připravovat v Praze, v pátek odletí do Kosova. Po sobotním utkání se přesune do Černé Hory.