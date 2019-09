Fotbal, nebo basketbal? Co bylo v televizi sledovanější

Nejsledovanějším zápasem basketbalového mistrovství světa v Číně na obrazovkách České televize byl zatím sobotní dopolední souboj mezi Českem a Brazílií. Sledovalo ho 278 000 lidí starších 15 let. Odpolední fotbalovou kvalifikaci Kosovo – Česko vidělo jen o 27 tisíc lidí více. Byly to zároveň dva nejsledovanější zápasy minulého týdne. ČTK to dnes sdělila mluvčí České televize Karolína Blinková.