Šilhavý dumá, jak uhlídat takového Sterlinga: Už když ho necháme otočit, je to půl gólu

Ještě týden... Nebo spíš už jen týden zbývá trenérovi české fotbalové reprezentace Jaroslavu Šilhavému, aby nachystal pro svůj tým taktickou partituru na duel kvalifikace o EURO 2020, který se hraje 11. října v pražském Edenu. Teď už detailněji, než když v úterý oznamoval, které hráče on sám povolal, neboť to ještě netušil, jak bude vypadat nominace protivníka a s jakým kádrem trenér Southgate přijede.

Teď už máte anglickou nominaci nastudovanou a víte, co vás čeká. Nebo jste čekal a hledal ve výběru Ostrovanů jiná jména?

Já spíš hledal, zda jsou v ní taková jména jako Sterling, Kane a spol. Nemusela by tam být...

Nemusela, ale jsou, protože trenér Southgate se netají tím, že chce mít postupovou jistotu na EURO už po utkání v Praze.

Angličané mají skvělé mužstvo, ale právě ofenzivní hráči jsou pro ně nejdůležitější. Stačí, aby se třeba takový Sterling otočil a je z toho půl gólu.

Jak ho tedy míníte uhlídat?

Prostě mu nesmíme dovolit, aby se otočil.

Jednoduchý a docela vtipný recept, jenže hůř proveditelný...

Prostě nesmíme v přechodové fázi ztrácet míče a nechat Sterlinga a vůbec soupeřovy útočníky je převzít. A pokud bychom ke všemu ještě nechali otevřenou obranu, budou ofenzivně ladění Angličané vždy nebezpeční.

Uhlídat ovšem jen útočné trio, to by asi nestačilo. Momentální reprezentace Albionu má zbraní víc.

To je pochopitelné. Musíme jít do zápasu s větší odvahou a odolností, než tomu bylo na jaře ve Wembley. A také umět podržet míč, kombinovat a nedostávat tak laciné góly, jaké se často nevidí, což se nám stávalo v Londýně. Ale bude to hlavně o odvaze. A protože hrajeme doma a před našimi diváky, věřím, že ji v sobě najdeme. Tím netvrdím, že by plný Eden měl na Angličany nějaký dopad, protože na podobné prostředí jsou samozřejmě zvyklí.

Dobré pro vás určitě je, že v přípravě na zápas s Anglií můžete poukázat na odvahu, kterou prokázali slávističtí fotbalisté při vstupu do Ligy mistrů. Nejdřív na milánském San Siru v utkání s Interem, teď ve středu doma proti Borussii Dortmund.

Proto je také v reprezentačním kádru hned osm hráčů ze Slavie. Hrají dobře, mají v nohou těžké zápasy, získávají zkušenosti důležité pro ně, pro klub i pro reprezentaci. Věřím, že je proti Anglii zúročí.

Jak se vám vůbec líbil výkon Slavie ve středeční partii Ligy mistrů s Dortmundem?

Ve středu hřiště si počínala perfektně, neboť napadáním dostala mnohokrát do úzkých přední evropský klub, jakým je Borussia. Jenže když se dostala do šancí, narazila. Zatímco Dortmund je proměňoval, ona ne, neboť v tomto směru prostě pokulháváme. Slavia i reprezentace. Schází nám zúročení střeleckých příležitostí, v koncovce postrádají hráči sebevědomí.

I vy s tím budete mít zřejmě problém. Vždyť jediný nebezpečný střelec v národním týmu Patrik Schick po přestupu z Říma do Lipska stále nahraje, a dokonce se neobjevuje ani v nominaci na zápasy.

Po zranění už je v pořádku, trénuje naplno a v nominaci na utkání Ligy mistrů Lipska s Lyonem měl původně být. Alespoň mi to říkal, když jsem s ním naposledy mluvil.

Ale nebyl...

Není to ideální stav, protože herní zatížení a praxe mu zákonitě schází, což se následně promítá i do kondice. Kdyby byl v plném zápřahu, vydržel by v předchozím kvalifikačním střetnutí v Kosovu na hřišti celý zápas a nebraly by ho křeče už po pětapadesáti minutách. Jenže ofenzivních hráčů máme málo, takže proto musím povolávat i ty, kteří v klubech nehrají.

Teď jste se dokonce musel podívat až za oceán a z amerického Dallasu nominovat třicetiletého Ondráška.

Už jsme ho sledovali, když hrál a dával góly v Polsku. Dokonce jsme se na něho byli podívat, jenže tehdy mu zápas zrovna nevyšel. Teď v Americe hraje a začal opět střílet branky, takže uvidíme, jak si povede a bude se chovat v národním mužstvu. Po páteční kvalifikaci s Anglií hrajeme v pondělí se Severním Irskem a třeba dostane prostor i s dalšími hráči.