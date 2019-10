Musel přijít világoš od trenéra. Fotbalová reprezentace zažila kolotoč a hru kočky s myší

Byla to velká lekce. České fotbalistky utrpěly v kvalifikaci ME debakl se Španělskem 1:5. Favorit skupiny získal v Praze rozhodující náskok hned v první půli, kterou ovládl 4:0 a trenér ženské reprezentace Karel Rada musel o přestávce zvýšit hlas. „Dostaly jsme od trenéra világoš. Zaslouženě, bylo to potřeba,“ přiznala kapitánka Lucie Voňková. „Byla to obrovská lekce. Obrovskej kolotoč, ještě teď se z toho trochu vzpamatovávám,“ dodala brankářka Barbora Votíková. Jak zápas vypadal, uvidíte v našem videu.