Kapitán českého týmu Darida před Angličany: Zalézt a čekat na gól, by byla cesta do pekel

V březnovém kvalifikačním utkání o EURO 2020 s Anglií ve Wembley vedl devětadvacetiletý záložník berlínské Herthy Vladimír Darida českou fotbalovou reprezentaci jako kapitán. Stejnou čest bude mít i v dnešním vzájemném duelu v Edenu. „Věřím, že to dopadne lépe a neprohrajeme 0:5. Každý bod by byl cenným bonusem," přál si v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Na březnový vstup do kvalifikace asi nevzpomínáte rád...

Opravdu ne... Výsledek byl hodně špatný a pokazil i splněné přání, zahrát si ve Wembley.

Český tým jste tam vedl jako kapitán. Cítíte s pásku na rukávu větší odpovědnost?

Být kapitánem národního mužstva je velká čest. Pochopitelně s páskou cítíte větší odpovědnost, nejen za sebe, ale za celý tým.

Vraťme se ještě do Wembley. V čem byly podle vás hlavní příčiny vysoké porážky?

V první řadě musíme uznat, že kvalita anglického týmu je obrovská. Vypracovali si spoustu šancí. Dostali jsme tam i dost smolné góly, včetně jednoho vlastního. Štěstěna se k nám obrátila totálně zády. Upřímně, ten výsledek byl zasloužený. Velký rozdíl mezi oběma týmy je v individuální kvalitě hráčů, v rychlosti a práci s míčem. Anglie patří v současnosti k nejlepším týmům na světě.

Co musíte v pátek změnit, aby zápas neskončil stejným debaklem?

Především zlepšit defenzívu, nemyslím jen obranné čtveřice, ale celého mužstva. Musíme hrát kompaktněji, nenabízet jim tolik volného prostoru, který dokáží maximálně využít. Inspirací pro nás může být kvalifikační duel o mistrovství světa 2018, který jsme sehráli před dvěma roky s tehdejšími šampióny z Německa právě v Edenu. Podali jsme výborný týmový výkon, a nakonec po jedné neuhlídané standardce prohráli jen 1:2. Naši fanoušci chápou, že kvalita Angličanů je vyšší než naše, ale tenkrát proti Němcům ocenili naše nasazení, bojovnost. Stejně si je musíme získat i v pátek a oni nám pomohou.

Angličané ve čtyřech kvalifikačních zápasech nastříleli soupeřům devatenáct branek. Dá se vůbec jejich útok Sterling - Kane - Sancho zastavit?

Je to strašně těžké, ale věřím, že se to dá. Ne v každém zápase, ale v jednom třeba z pěti se to může povést. Rád bych, kdyby to byl zrovna ten páteční. Když dokážeme eliminovat jejich ofenzívní sílu, nenecháme jim prostor, budeme maximálně koncentrovaní, pak s nimi můžeme uhrát dobrý výsledek. Rozhodně nebudu říkat, že s nimi sehrajeme úplně vyrovnané utkání nebo je dokonce přehrajeme. To by museli mít opravdu hodně špatný den. Oni se ale netají tím, že v utkání s námi, a pak v Bulharsku už si chtějí definitivně zajistit postup na EURO. Určitě udělají maximum, aby tenhle plán naplnili. I v minulých kvalifikacích patřila Anglie k týmům, které postupovaly mezi prvními.

Vladimír Darida během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy s Anglií a Severním Irskem

Vlastimil Vacek, Právo

Kosovo jim dalo v Londýně tři góly. Může to být také určitá inspirace?

Může. Platí, že nejlepší obranou je útok. Když sami dokážeme zaměstnat jejich defenzívu, nebudou mít tak často míč na kopačkách a tolik prostoru pro svoji drtivou ofenzívu. Určitě nezalezeme a nebudeme čekat, kolik nám dají gólů. To by byla cesta do pekel.

Dá se říct, že bod s Anglií by byl v boji o druhé postupové místo bonusem?

Určitě! Nebude moc týmů, které s Anglií udělají nějaký bod.

Neobáváte se, že Anglie, pokud si zajistí v říjnu postup, nepůjde do listopadových zápasů v plné síle, což by se týkalo i utkání v Kosovu?

Takhle neuvažuji, protože Angličané nejsou zvyklí něco vypustit. My také máme pořád boj o druhé místo ve svých rukou i přes prohru v Kosovu. Škoda, protože i bod z Prištiny by byl cenný, ale už nemá smysl koukat zpátky. Kdybychom tam neprohráli, dalo by se mluvit skoro o ideální kvalifikaci. Klíč k postupu bude v listopadu ležet v Plzni, kde budeme hrát s Kosovem. Když vyhrajeme a uděláme pak dobrý výsledek i v Bulharsku, nemusíme se ohlížet na ostatní. Tím spíš by byl i bod s Anglií velice cenný. Chceme si postup uhrát sami, abychom nemuseli spoléhat na někoho jiného.

Spočítal jste si, kolik bodů bude třeba k postupu?

Raději tyhle věci nepočítám, je to ošemetné a stát se může cokoliv. Uvidíme, co přinesou říjnové zápasy ve skupině. Tak jako tak musíme porazit Kosovo. Když ho porazíme, můžeme se podívat, jak situace ve skupině vypadá, o co budeme hrát v Bulharsku.

Český tým od roku 1996 nechyběl na žádném evropském šampionátu. V čem vidíte největší sílu toho současného?

V tom, že hrajeme jako mužstvo. Nemáme velké individuality typu Ronalda, Messiho, Sterlinga a jiných, které dokáží rozhodovat zápasy. U nás je to tom, jak se prezentujeme celkově, jak k zápasům přistupujeme. Správným přístupem a kolektivním výkonem dokážeme vyhrávat zápasy. Když to nefunguje, prohrajeme. Ale těch dobrých výkonů jsme ukázali víc. Věřím, že to bude pokračovat dál.

Český záložník Vladimír Darida (vlevo) a německý obránce Mats Hummels během utkání kvalifikace MS.

Vlastimil Vacek, Právo

V nominaci je sedm hráčů Slavie, osmý Hovorka musel kvůli zranění odejít. O čem tak velký počet hráčů z jednoho klubu svědčí?

Slavia hraje minimálně dva roky velmi dobře, doma je nejlepší, v evropských pohárech odehrála výborné zápasy. Je to tedy přirozené. Když se před tím dařilo Plzni nebo Spartě, měli v reprezentaci třeba pět šest hráčů. Na reprezentaci je dobře vidět, kterému klubu se právě nejlépe daří.