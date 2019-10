Při premiéře v roli kapitána schytal pětigólový výprask. Teď Hušbauer věří, že bude úspěšnější

Před dvěma lety byl u toho, když česká reprezentace v kvalifikaci o postup na světový šampionát v Rusku 2018 prohrála v Belfastu se Severním Irskem 0:2. V součtu s domácí bezbrankovou remízou, kterou viděla o rok dřív pražská Letná, to znamenalo pro českou fotbalovou reprezentaci konec nadějí na postup na mistrovství světa. Pro rutinéra Šilhavého výběru Josefa Hušbauera o důvod víc soupeři všechno vrátit. Zvláště, když do dnešního přípravného zápasu se Severními Iry vyrukuje s kapitánskou páskou.

„Tehdy v Belfastu hráli (domácí) hodně zezadu a v obraně nanejvýš opatrně. Přitom spoléhali na brejky," vybavoval si Hušbauer střetnutí, do něhož nastoupil na posledních pětatřicet minut ve chvílích, kdy česká reprezentace prohrávala už o dvě branky.

„Tentokrát to bude nejspíš jiný zápas. Jde o přípravu, takže Severní Irové nebudou chtít jen bránit. Mohlo by to být oboustranně dobré utkání," věří Hušbauer.

Český záložník Josef Hušbauer během přípravného utkání s Nigérií v rakouském Schwechatu.

Vlastimil Vacek, Právo

Samozřejmě že věří, že by mohlo jít i o utkání vítězné. Vždyť česká reprezentace Ostrovany neporazila ve čtyřech posledních vzájemných zápasech a branku mu vstřelila naposledy před osmi lety v Teplicích, kdy se Kuka dvěma trefami a Baroš jedním gólem podělili o výhru 3:1.

„Statistiky tak dopodrobna neznám, ale vím, že Irové mají velmi dobrou obranu. Je opravdu těžké dostat se do jejich šestnáctky. Ani tentokrát to pro nás nebude snadné, ale věřím, že je překvapíme a konečně nějaký gól dáme."

Přitom půjde o úkol o to těžší, že páteční kvalifikační výhrou nad Anglií česká reprezentace fotbalový národ příjemně překvapila a zároveň fanoušky naladila na další utkání.

Fotbalisté české reprezentace oslavují vítězný gól Zdeňka Ondráška (číslo 9) na 2:1 během utkání s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

„Proto je náš cíl jasný - přiblížit se pátečnímu výkonu, i když to nebude jednoduché. Kluci hráli velmi dobře a zaslouženě porazili silnou Anglii. Uděláme ale vše proto, abychom zahráli stejně a na výkon proti Anglii navázali," ujišťuje Hušbauer, kterému trenér Šilhavý svěřil kapitánskou pásku.

„Samo sebou, že jde o velkou poctu být kapitánem národního mužstva. A také motivace, i když pro mě představuje motivaci každé reprezentační utkání. Proto beru zápas se Severním Irskem stejně, jako bych bral utkání s Anglií. Věřím, že ho zvládneme. Samozřejmě vítězně," doufá Josef Hušbuer, že tentokrát bude v roli kapitána úspěšnější než loni v září v Rostovu na Donu, kde navlíkl kapitánskou pásku poprvé a reprezentace schytala pětibrankový příděl.