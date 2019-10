Křičel jsem. A hodně, přiznal Šilhavý po poločase hrůzy. Vždyť hrozila devalvace výkonu s Anglií

Hrozilo to blamáží. A pořádnou. Vždyť třígólovým rozdílem prohrávala česká fotbalová reprezentace ve své samostatné historii po poločase jen dvakrát. Ve čtyřiadevadesátém roce ve Švýcarsku, loni pak v Rusku. „Však jsem byl také hodně rozčarovaný. Vždyť hrozila devalvace našeho výkonu s Anglií,“ přiznával kouč Jaroslav Šilhavý, že musel o přestávce v kabině pořádně na hráče zařvat. Pomohlo to. Střídání čtyř hráčů samozřejmě také.

„První poločas byl skutečně hodně špatný, takhle jsme hrát neměli," netajil reprezentační trenér, že byl výkonem jedenáctky sestavené z náhradníků páteční partie s Albionem hodně rozčarovaný.

„Neřekl bych, že to bylo o přístupu nebo snad o tom, že by hráči nechtěli bojovat. Vadil mi nedostatek herní odvahy, málo pohybu, prohrávané osobní souboje. A samozřejmě i to, že nikdo nechtěl vzít odpovědnost na sebe, aby s průběhem střetnutí něco udělal," vyčítal Šilhavý svým svěřencům v první řadě.

Naštěstí šlo o přípravný zápas. Díky bohu pro něho, že měl možnost do sestavy sáhnout a udělat v ní rošádu.

„Nepředstavovali jsme si pochopitelně, že budeme o půli prohrávat 0:3, ale na druhou stranu jsme získali z prvního poločasu informace, které jsou pro nás důležité. Kdy je ostatně získat než v takovémto přípravném zápase?" kladl si řečnickou otázku Šilhavý a hned si na ni sám odpovídal.

Vladimír Darida (vlevo) propálil vše a dal první gól českého týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Za měsíc hrajeme s Kosovem utkání o život a musíme mít jasno, s kým do něho půjdeme. Proto jsem nelitoval sestavy, kterou jsem do prvního poločasu poslal. Právě střetnutí se Severními Iry nám mělo ukázat, v jaké jsou hráči formě a zda s nimi mohu počítat," připomínal reprezentační trenér, že tento záměr mu vyšel dokonale a že i fanoušci by měli vnímat jeho potřebu prověřit všechny adepty reprezentace před příští nominací.

Důrazná domluva zabrala

„Druhá půle už byla taková, jak bychom si představovali," kvitoval, že jeho svěřenci po křiku v kabině a změnách v sestavě hrozící ostudu odvrátili. A nic na tom nemění, že Severní Iry ani v pátém utkání po sobě na pražské Letné v pondělní přípravě neporazili.

„Nečekali jsme, že proti tak kvalitnímu týmu, jaký Češi mají, povedeme po první půli 3:0. Navzdory změnám, které jsem udělal v porovnání se čtvrtečním zápasem s Nizozemci, jsme ale hráli výborně," kvitoval výkon svých svěřenců v úvodních pětačtyřiceti minutách trenér Severních Irů Michael O´Neill.

Český záložník Vladimír Darida po utkání se Severními Iry.

Vlastimil Vacek, Právo

„Bylo ale logické, že po přestávce domácí mužstvo zareaguje. Musím uznat, že se popasovalo se stavem zápasu, protože bylo jasné, že jedno mužstvo prostě nemůže dominovat celých devadesát minut. Na mých hráčích se už projevila únava ze čtvrteční kvalifikace v Rotterdamu, svou roli sehrál i psychologický aspekt. Nechtěli jsme přijít o vítězství, proto jsme hráli opatrněji, po dvou rychle inkasovaných gólech jsme však bránili skvěle," přiznával kouč Ostrovanů, kteří venkovní přípravný zápas vyhráli poprvé od roku 2006.