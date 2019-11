Legendy se bouří! Co jim vadí na nových dresech fotbalové reprezentace?

Tenisové legendy zuří! A může za to fotbal. Přesněji řečeno nové barevné provedení venkovních dresů českého národního týmu. Ten v pondělí zveřejnil, že jedna z sad bude vyvedena v limetkové barvě v kombinaci s černou. A to nejlepší české hráče posledních let Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha pořádně naštvalo. Oba své rázné reakce zveřejnili na sociálních sítích. A fandové jim dávají za pravdu. Početný je ale i tábor příznivců. kterým novinka nevadí. V anketě Sport.cz mají podle pondělního hlasování odpůrci nových barev jen mírnou většinu (52% ku 48%).