Z bezstarostného zelenáče vyrostl v odpovědného kapitána. A těší se na třetí výjimečný turnaj

„Doufám, že mi vydrží zdraví a startu se skutečně dočkám. Na každý předešlý šampionát mám krásné vzpomínky. Finálový turnaj je vždy speciální. Člověk je velmi dlouho s týmem, hrají se krásné zápasy na krásných stadionech," zasnil se devětadvacetiletý Darida, když už měl národní tým postup na šampionát 2020 v kapse.

Zažil už finálový turnaj v roce 2012, o nějž se dělilo Polsko a Ukrajina. Darida tehdy oslnil výkony v průběhu jara, kdy se usadil v základní sestavě Plzně a trenér národního mužstva Michal Bílek pozval Daridu na závěrečné soustředění, na pětadvacet minut jej nasadil do přípravy proti Izraeli a zelenáč ze západu Čech si při debutu vysloužil nominaci na ME.

Český záložník Vladimír Darida po utkání se Severními Iry.

Vlastimil Vacek, Právo

První tři zápasy proseděl na lavičce, soutěžní premiéru v národním dresu pak absolvoval ve čtvrtfinále proti Portugalsku. Odehrál jednašedesát minut a trávník opouštěl za bezbrankového stavu. Plzeňský rodák i přes vyřazení v týmu zůstal.

Vypracoval se do pozice klíčového záložníka. A když reprezentace jela na šampionát do Francie 2016, byl nepostradatelný. Ve třech duelech proti Španělsku, Chorvatsku a Turecku nevynechal ani minutu. A když Šilhavého tým minulý čtvrtek zpečetil postup, měl Darida na ruce kapitánskou pásku.

Mám mnohem větší odpovědnost, ví Darida

„Moje role se hodně změnila. Mám mnohem větší odpovědnost. Nejen na hřišti, ale i v kabině. Je to jiné, než když jsem byl v týmu jako bezstarostný zelenáč. Tehdy jsem se prostě jen chtěl ukázat na hřišti. Nyní vnímám ten závazek na trávníku i mimo něj," přemítá Darida, který má na kontě jednašedesát startů a šest vstřelených branek.

Když proti Kosovu vedl tým jako kapitán, byl maximálně koncentrovaný. Nechtěl si šanci startu na třetím šampionátu nechat utéct. „Cítil jsem, že jde o mimořádný zápas. Celý den pro mě byl strašně dlouhý. Jak jsme hráli až pozdě večer, tlačil jsem očima hodiny a chtěl už být na hřišti. Díky zkušenostem jsem si možná více uvědomoval, co je ve hře. Ale návrat do doby, kdy jsem nastupoval v národním dresu bezstarostný, bych si nepřál. Myslím, že v tomhle směru má moje kariéra vývoj, jaký mít má. A mně to nedělá problém," lebedí si Darida nad cestou, kterou urazil.

Záložník Vladimír Darida před utkáním kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale ČR - Kosovo.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Přestože šampionát 2020 je ještě tuze daleko, záložník nastupující ke klubovým zápasům v dresu berlínské Herthy, se konfrontace s evropskou elitou nemůže dočkat. „Na turnaj je upřena obrovská pozornost, všichni se na chtějí ukázat. Je to výjimečné. Doufám, že za necelý rok to nebude jiné, byť se hraje v netradičním formátu," připomíná Darida turnaj, který se poprvé v historii bude konat ve dvanácti městech dvanácti zemí.

„Není to úplně podle mého přání, ale věřím, že i tak turnaj přinese krásné zážitky. Pro nás by pochopitelně bylo ideální, kdyby nás los přisoudil do skupiny hrané v Mnichově a Budapešti. Města dělí krátká vzdálenost a pro fanoušky by šlo o skvělou kombinaci," přemítá Darida.

Je si jistý, že český tým má kvalitu, aby dosáhl lepšího výsledku než při posledním startu, na němž se nynější kapitán podílel. Ve Francii totiž tehdejší Vrbův výběr získal jediný bod.

„Myslím, že ve srovnání s minulostí je nynější celek silnější mentálně. Víme, co v nás je a věříme si. Máme větší vnitřní sílu. Opakovaně jsme to dokázali při nepříznivém vývoji utkání. Třikrát jsme v kvalifikaci otočili špatně se vyvíjejí zápas, což je jasný důkaz," připomínal Darida konfrontace s Bulharskem, Kosovem a Anglií, která skupinu A vyhrála právě před Českem.