Holoubek znovu na české scéně! Od léta má nové angažmá

Bývalý trenér pražské Sparty a Liberce David Holoubek od léta povede český národní tým fotbalistů do 18 let. Nahradí Jana Suchopárka, který se vrátí k reprezentační devatenáctce. U ní až do březnové elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy zůstane Luboš Kozel, nový trenér Baníku Ostrava.