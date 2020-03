Novým králem českého fotbalu legionář z West Hamu Souček. Tentokrát ale bez fanfár a bez koruny

Legionář z West Hamu United Tomáš Souček se stal vítězem 55. ročníku ankety Fotbalista roku. Slavnostní korunovace se však nedočkal, ani královskou korunu udělovanou novému vládci nad tuzemským fotbalem nemohl pozvednout nad hlavu. Vyhlášení výsledků ankety plánované do vinohradského divadla v Praze se totiž vzhledem k pandemii koronaviru letos nekonalo. Trenérem roku byl zvolen kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Do síně slávy byl uveden internacionál a nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller.

„Když jsem s fotbalem začínal, vzhlížel jsem k hráčům, kteří tohle ocenění získali. Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Petr Čech a spousta dalších. A já jsem teď mezi nimi," svěřoval se Tomáš Souček a přiznával, že své pocity nedokáže ani popsat.

„Je to zvláštní. Vždycky jsem chtěl hrát fotbal, dostat se do ligy, vyhrát titul, zkusit nějakou zahraniční ligu... Ale stát se Fotbalistou roku? To mě ani nenapadlo. Musím poděkovat strašné spoustě lidí. Já nejsem ten, kdo by si dával ambice na zisk individuálních ocenění. Chci týmové úspěchy!"

Druhý v anketě, ve které hlasují členové fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a asociace, skončil Fotbalista roku 2018 Tomáš Vaclík ze Sevilly, třetí pak vítěz ankety za rok 2017 Vladimír Darida z Herthy Berlín.

Pro pětadvacetiletého Tomáše Součka představovala loňská sezona vrchol dosavadní kariéry. S pražskou Slavií získal mistrovský titul a zároveň vyhrál tuzemský pohár, probojoval se s ní i do čtvrtfinále Evropské ligy. Pak pomohl vršovickému klubu k suverénnímu prvenství v podzimní části ligy, s českou reprezentací se probojoval na evropský šampionát.

Navíc slavil i individuální úspěch, neboť byl vyhlášen nejlepším hráčem minulé ligové sezony.

V zimní přestávce pak zamířil z Edenu na hostování do West Hamu United, kam by měl letos v létě přestoupil, pokud se Hammers v Premier League zachrání.

Nejčastějším vítězem ankety v její historii se stal Petr Čech, který byl vyhlášen Fotbalistou roku devětkrát, Ivo Viktor se jím stal pětkrát a Pavel Nedvěd čtyřikrát.

Anketa Fotbalista roku 2019: Fotbalista roku: 1. Tomáš Souček (West Ham/Slavia Praha) 760 2. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 461 3. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 186 4. Patrik Schick (Lipsko/AS Řím) 176 5. Alex Král (Spartak Moskva/Slavia Praha) 146 6. Ondřej Kolář (Slavia Praha) 133 7. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 64 8. Jan Bořil (Slavia Praha) 50 9. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 43 10. Vladimír Coufal (Slavia Praha) 35 Další pořadí: 11. Hložek (Sparta) 21, 12. Jankto (Sampdoria Janov) 18, 13. Hovorka (Jablonec/Slavia) 14, 14. Masopust (Slavia) 12, 15. – 17. Krmenčík (Plzeň), Kúdela (Slavia), Ševčík (Slavia) po 10 bodech, 18. Sivok (Petah Tikva/ Č. Budějovice) 9, 19. Matějovský (Ml. Boleslav) 6, 20. – 24. Brabec (Plzeň), Drobný (Düsseldorf/ Č. Budějovice), Gebre Selassie (Werder Brémy), Kopic (Plzeň), Pavlenka (Brémy) po 4 bodech. Celkem se na hlasovacích lístcích objevilo třicet hráčů.

Mezi trenéry se dočkal první korunovace slávistický kouč Jindřich Trpišovský, který před rokem skončil v anketě druhý. V hlasování získal o 194 bodů víc než reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Třetí příčku pak obsadil jablonecký kouč Petr Rada.

„Samozřejmě si vítězství moc vážím, protože je to anketa, kde hlasuje široké spektrum lidí z prakticky každého odvětví fotbalu a je to pro nás všechny v trenérském týmu taková odměna. Jsem hrozně rád, že se nám letos podařilo toto ocenění pro Slavii získat. Děkuji těm, co nám dali svůj hlas," svěřoval se Trpišovský.

Mezi trenéry posbíral v dosavadní historii nejvíce poct Pavel Vrba, který anketu vyhrál osmkrát, hned za ním figuruje Karel Brückner, jenž byl Trenérem roku zvolen sedmkrát.

Trenér roku 2019 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 542 2. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 348 3. Petr Rada (Jablonec) 96 Další pořadí: 4. Svědík (Slovácko) 39, 5. Vrba (Plzeň) 34, 6. Horejš (Č. Budějovice) 11, 7. Weber (Mladá Boleslav) 7, 8. Lavička (Wroclaw) 6, 9. Suchopárek (reprezentace ČR 19) 4, 10. – 12. Jílek (Olomouc/Sparta ), Marcel Lička (Brest), Páník (Ostrava) 3, 13. – 14. Bílek (reprezentace Kazachstán), Chytrý (asistent reprezentace ČR) po 1 bodu.

Nejlepším talentem byl za uplynulý rok zvolen sparťan Adam Hložek a Fotbalistkou roku pak obhájkyně slávistka Kateřina Svitková.