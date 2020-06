Bejbla vystřídá u fotbalové šestnáctky Skála

Vicemistr Evropy z roku 1996 Radek Bejbl končí u fotbalové reprezentace do 16 let. Po vypršení smlouvy nahradí někdejšího hráče Atlética Madrid či pražské Slavie Jiří Skála.

"Věřím, že zúročím veškeré své dosavadní zkušenosti a že se budeme prezentovat atraktivní hrou, která bude vycházet z toho, co se kluci naučili ve výběru do 15 let Karla Havlíčka a také například v regionálních fotbalových akademiích," uvedl Skála na webu fotbalové asociace.

Bývalý reprezentant do 21 let se jako asistent podílel na třech ligových titulech Plzně. Trénoval také druholigové Ústí nad Labem.