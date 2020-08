Kapitán a střelec chybějí, Krejčí věří objevům z pražských S

Lvíčata se vracejí do hry. Poprvé od loňského listopadu se těší na kvalifikační zápasy fotbaloví reprezentanti do 21 let, kteří budou v zářijových duelech v San Marinu a s Chorvatskem také hájit vedení ve své dobře rozehrané skupině.

Pohled na tabulku je příjemný. Lvíčata se však v září budou muset obejít bez dvou opor. Kapitán a stoper Matěj Chaluš se po zranění v Liberci teprve dostává do zápasového rytmu a ofenzivní univerzál Adam Hložek povýšil do reprezentačního áčka.

"Pro nás jsou důležití, ale máme i tak silný a vyrovnaný kádr. Věřím, že si poradíme i bez těchto kluků, kteří s námi byli celou dobu. Otevírá se šance pro další hráče, kteří také dlouhodobě ukazují svoji vysokou úroveň," říká kouč jedenadvacítky Karel Krejčí.

Kouč měl k dobru aspoň krátký sraz v Praze. Na něm si řekli o místo dva nováčci, kteří mohou v kvalifikaci debutovat. Jde o stopera Davida Zimu z pražské Slavie a záložníka Sparty Adama Karabce.

"Moc se nám líbili během července, kdy s námi byli poprvé. A jenom potvrdili svoji výkonnost z ligy. Určitě nám pomůžou," poukazuje Krejčí na adresu mladíků, kteří mohou naskočit do rozjetého vlaku.

Láká je vidina postupového hattricku

Kouč považuje souboj s Chorvaty za klíčový pro vývoj ve skupině. "Základ týmu, který tvoří kluci ročníku 98, postoupil na závěrečný turnaj sedmnáctek a devatenáctek. Mají vidinu postupového hattricku. Jedenadvacítka je brána do velkého fotbalu a zkompletovali by hattrick, což je něco mimořádného," popisuje někdejší trenér Plzně.

Evropský šampionát do 21 let se měl původně odehrát v Maďarsku a Slovinsku v červnu 2021. Jenže kvůli pandemii koronaviru se na stejné období přesunulo EURO dospělých. Proto se mistrovství Evropy do 21 let uskuteční ve dvou fázích. Na konci března se nejprve odehrají základní skupiny a na přelomu května a června vyřazovací fáze.

"Všichni jsme v první řadě rádi, že se turnaj uskuteční a že se nějakým způsobem dohraje. Samozřejmě klíč dostat se do závěrečných kol je strašně složitý, možná nejsložitější v historii," uvědomuje si Krejčí.