Ráno v osm začínáme, v sedm večer končíme, líčí Sadílek, jak německý kouč Schmidt změnil Eindhoven

Vaši spoluhráči se sešli v červenci alespoň na pár dnů během rakouského soustředění, vy jste mezi nimi chyběl...

V Eindhovenu nám ve stejném termínu začínala příprava na novou sezonu. A navíc pod novým trenérem, jímž se stal německý kouč Roger Schmidt. Domluvili jsme se proto s trenéry naší jednadvacítky, že zůstanu v Nizozemsku, abych mohl absolvovat přípravu se svým mužstvem od samého počátku.

Žádný div, když přišel nový trenér a s ním i jiný režim.

Zavedl skutečně profesionální režim se vším všudy. Začínáme už v osm ráno a z tréninkového centra Eindhovenu odjíždíme v sedm večer, protože trénujeme dvou i třífázově. Zpočátku to bylo hodně náročné, a hlavně klukům z Holandska a Jižní Ameriky se to příliš nezamlouvalo, protože nebyli na něco podobného zvyklí.

A vy? Vám režim a metody trenéra Schmidta, který před příchodem do Eindhovenu působil v Číně, ale vedl i bundesligový Leverkusen a rakouský Salzburg, jsou po chuti?

Řád, který nastolil, mi nevadí, naopak cítím, že jde v porovnání s minulými sezonami o pokrok.

V přípravě se to projevuje. Vždyť třeba v generálce na start nizozemské ligy jste smetli bundesligovou Herthu Berlín 4:0, porazili jste Uerdingen a prohráli jen s Frankfurtem. A vy jste se přitom dostával na hřiště pravidelně. Na dvacet minut i na celý poločas poté, co jste většinou střídal Rosaria. Jak těžké bude říct si o místo v základní sestavě?

O dvě místa ve středové řadě se nás uchází pět, takže probojovat se do základní sestavy bude skutečně náročné. Představuje to ale pro mě další výzvu, kterou beru.

Michal Sadílek během tréninku áčka před utkáním kvalifikace ME 2020 s Bulharskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Zatímco v Eindhovenu budete muset o místo v sestavě bojovat, v reprezentační jednadvacítce ho máte jako nejzkušenější hráč jisté. V San Marinu byste měl ve středu dovést mužstvo k povinné výhře a zisku tří bodů, v pondělí v Českých Budějovicích to budete mít proti Chorvatsku mnohem složitější. Je i pro vás Chorvatsko největším konkurentem v boji o postup?

Po losu představovalo skutečně největší hrozbu a dosavadní zápasy potvrdily, že Chorvatsko a Řecko má opravdu nejvyšší kvalitu. O to cennější byla naše listopadová výhra 2:1 právě v Chorvatsku. Skupina je však hodně zamotaná, nebezpečným soupeřem je i Skotsko, stejně jako Litva. Každý je prostě schopen sebrat body každému, ale doufám, že my už body ztrácet nebudeme a na EURO se dostaneme. Všichni sníme o završení postupového hattricku.

Malé EURO se mělo hrát původně turnajovým způsobem v Maďarsku a ve Slovinsku, vzhledem ke koronavirové pandemii a přesunu velkého EURO na příští rok ovšem došlo k rozdělení šampionátu na dvě části. V březnu se budou hrát základní skupiny, na přelomu května a června pak přijdou na řadu vyřazovací boje. Co této změně říkáte?

Hlavní bude, aby se šampionát dohrál, protože vzhledem k současné situaci jde pořád o loterii. Nikdy nevíte, co se stane... Pokud by se ale neuskutečnilo naše malé EURO, těžko by se dohrávaly ostatní soutěže.

A co rozdělení turnaje na dvě části?

Pochopitelně bychom byli raději, kdyby k rozdělení nedošlo a šampionát se hrál v jednom termínu. Takhle si připadáme, jako kdybychom se vrátili do kategorie sedmnáctek či devatenáctek, kde se mistrovství Evropy takovýmto způsobem hraje. Je to ovšem realita, se kterou se musíme vyrovnat. Naším prvním cílem je proto postoupit na březnový turnaj a teprve pak se budeme dívat dál.

Vy třeba na velké EURO a reprezentační áčko, do kterého jste už v minulém roce nahlédl?

Byla by to pro mě velká čest a moc bych si to přál, ale teď myslím a soustředím se výhradně na jednadvacítku. Už jsem říkal, že se chceme dostat na naše malé EURO a zkompletovat postupový hattrick. Pak se uvidí, co přijde dál.