Ve Spartě gól vyhlíží, za Lvíčata pálí. Snad vyhraju nejlepšího střelce, culí se Krejčí

Plán pro misi v Serravalle zněl jasně: zvítězit a naladit se na veledůležitou partii proti Chorvatsku. Čeští fotbalisté do 21 let přitom úkol v šestém díle kvalifikace ME 2021 splnili na podtrženou jedničku. Nebohé San Marino srazili už po necelé půlhodině, když se opěvovanou postavou stal Václav Drchal.

Útočník, jehož do Mladé Boleslavi v létě zapůjčila na hostování pražská Sparta, se zkraje utkání nejprve zastřeloval. Pak ale favorita poslal do klíčového dvoubrankového trháku. Nejprve z otočky v šestnáctce nasměroval balon k pravé tyči a vzápětí uklidil míč hlavou do sítě po rohovém kopu Sadílka.

„Neřekl bych, že zápas zlomily moje góly, spíš nám pomohly se uklidnit," citoval oficiální web FAČR Drchala, jenž za poslední dva roky podstoupil dvě operace kolena.

Po změně stran chytil střeleckou slinu také stoper Ladislav Krejčí, přitom ve Spartě si gólovou radost dosud ani jednou nevychutnal. Na Letnou přišel loni v létě z Brna, v 31 soutěžních utkáních ovšem síť nerozvlnil. Zato v nejcennějším dresu pálí ostrými, v kvalifikaci má na kontě už pět zásahů. „Jsem rád, že aspoň v reprezentaci mi to tam padá. Rád bych dal gól i v klubu, ale aspoň takhle. Snad to bude pokračovat a vyhraju nejlepšího střelce týmu," smál se vytáhlý obránce.

A teď na Chorvaty

Za jasného stavu 4:0 se na hřišti řešil už jen rébus finálního skóre, které ještě navýšili Holík s Šulcem. Parta trenéra Karla Krejčího jasně dominovala a stejně jako v listopadu v Chomutově nandala papírově nejslabšímu mužstvu skupiny půltucet.

„Každý zápas v kvalifikaci musíme hrát až do posledního hvizdu bez ohledu na soupeře. Je skvělé, že jsme to udrželi i za rozhodnutého stavu proti San Marinu. Svědčí to o dobré morálce týmu. Doufám, že to vydrží. Za mě osobně dopadlo skvěle, už se těšíme na domácí zápas," připomněl klíčovou bitvu proti Chorvatům, která se uskuteční v pondělí od 18 hodin v Českých Budějovicích.

S parťáky zároveň věří, že se středeční kanonáda na Střeleckém ostrově v českém táboře pozitivně projeví. „Můžeme to brát jako povinné vítězství, ale z mého pohledu je to důležité směrem k dalšímu zápasu, může nám to pomoct," ujišťuje Drchal.