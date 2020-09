Koronavirová pauza mi spíš pomohla, netají Král, že doma se mu trénovalo lépe než v Rusku

Dosavadními testy prošel, takže by nic nemělo bránit tomu, aby k večernímu střetnutí na Slovensku nastoupil. Pochopitelně pokud i poslední z testů na Covid-19, který češti fotbalisté podstoupili v pátek v Bratislavě a jehož výsledky budou známé až šest hodin před výkopem, bude negativní. „Už jsem si za ty měsíce zvyknul. V klubu i v reprezentaci je to s koronavirovými opatřeními podobné,“ zůstává nad věcí legionář z moskevského Spartaku Alex Král před úvodním střetnutím druhého ročníku Ligy národů.

Martyrium, které na národní tým čekalo poté, co se sešel poprvé po deseti měsících, musel podstoupit i on. Nejprve pozitivní nález u jednoho z masérů, který se dostal s hráči do styku, v tu ránu další zpřísnění hygienických opatření v hotelu i na tréninku, následně o den odložená cesta do Bratislavy, a nakonec přesun čtyřmi autobusy namísto leteckého transferu.

A v Bratislavě další testy.

„Prostě se tomu nevyhneme. Ani v klubu, ani v reprezentaci," krčí rameny dvaadvacetiletý záložník, který přiletěl z Moskvy evidentně dobře naladěný. Aby ne, když jeho Spartaku se start do sezony mimořádně vydařil. V posledním zápase porazil Tulu 2:1 a po šesti odehraných kolech vede ruskou ligu s náskokem jednoho bodu před Zenitem Petrohrad.

„Bylo to už třetí ligové vítězství v řadě, ale mohli jsme na tom být ještě lépe a mít o jednu výhru víc," připomíná domácí utkání proti Soči, v němž Spartak přišel o tři body gólem inkasovaným v poslední minutě. „Ale pořád jde o začátek sezony, do které jsme vstoupili po hodně krátké pauze. Trvala jen dva týdny, přičemž volno jsme měli pouze týden. Ted druhý už jsme zase trénovali," naráží na koronavirovou pandemii, která zasáhla i ruský fotbal. I proto jen minimální přestávka mezi dvěma sezonami.

Alex Král v akci...

FAČR

„Pauza byla sice hodně dlouhá, ruská liga byla přerušená, evropský šampionát odložený, ale mně paradoxně pomohla. Dostal jsem od klubu svolení, že se mohu na půldruhého měsíce vrátit do Čech. Trénoval jsem individuálně, pracoval na sobě, chystal se individuálně a při návratu jsem cítil, že jsem dobře připravený."

I proto má Král v moskevském Spartaku stálé místo v sestavě, německý kouč Domenico Tedesco ho postavil do všech zápasů. Český legionář neabsentoval ani minutu, takže na nerozehranost si rozhodně stěžovat nemůže. I proto s ním reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý pochopitelně počítá také jako s jedním hráčů základní sestavy.

„V reprezentaci není nikdy moc času na dlouhou přípravu a nějaké zkoušení. Je to jen o trénincích, při kterých se obnovují staré návyky a dolaďují detaily," nemyslí si Král, že by dění kolem národního týmu a korekce v původních plánech měly výkon mužstva v Bratislavě nějak ovlivnit.

Trénink národního týmu začíná...

FAČR

„Budeme připraveni stejně, jako na předchozí zápasy," ujišťuje s vírou, že k dalším komplikacím a problémům nedojde a česká reprezentace k úvodnímu střetnutí Ligy národů proti Slovensku v Bratislavě nastoupí.

„Češi a Slováci jsou rivalové, ale v dobrém slova smyslu, takže utkání bude mít specifický náboj. Pro mě zvlášť," přitakává Král, který se narodil na Slovensku v Košicích a teď ho čeká vůbec první konfrontace se Slovenskem.