Silné Chorvaty nezlomili, bod ale berou. Nula vzadu těší, hlásí Krejčí

Byli aktivnější, nebezpečné Chorvaty přestříleli, jenže kýžený gól před prázdnými ochozy na Střeleckém ostrově nedali. Čeští fotbalisté do 21 let uhráli v Českých Budějovicích v klíčovém sedmém dílu kvalifikace ME 2021 bezbrankovou remízu a ve skupině uhájili neporazitelnost.

„Potřebovali jsme je udržet v tabulce alespoň na stejné vzdálenosti a jsme tedy rádi i za ten bod," tvrdil pro Českou televizi stoper Ladislav Krejčí. „Při troše štěstí jsme mohli i vyhrát. Uvidíme, jakou cenu bude mít tenhle výsledek na konci kvalifikace. Pro všechny to bylo fyzicky náročné. Soupeř je z hlediska kombinační hry velmi kvalitní. Museli jsme si sáhnout na dno," přiznal kapitán Michal Sadílek.

Ofenzivní hra Balkánců naháněla strach. Ve čtvrtek doma nasázeli Řekům bůra, v Českých Budějovicích si ale příliš vyložených příležitostí nevypracovali. Slávistický šutér Musa se neprosadil. Do dobré palebné pozice pronikl jen jednou, ale výborný Jedlička jeho ránu vytáhl na roh.

„Jsem rád, že jsme vzadu zvládli nulu," těší Ladislava Krejčího. „Soupeř nám vysokým vítězstvím nad Řeckem poslal hozenou rukavici, jenže my se ponaučili z listopadového duelu v Chorvatsku, kde měli tehdy domácí výraznější převahu. Kluci to dneska odmakali. Fungoval presink a drželi jsme je dál od naší brány," hřálo jeho jmenovce a kouče Lvíčat Karla Krejčího, jenž provedl proti poslední partii v San Marinu změny v každé řadě. Do brány se postavil Jedlička a na pozici stopera vyběhl místo Zimy sparťan Plechatý. Na kraji zálohy se objevil Šulc a Karabce povolaného do áčka pak nahradil Šašinka.

Zleva Václav Drchal a Marin Šverko z Chorvatska.

Václav Pancer, ČTK

Jeho svěřenci hrozili hlavně ze stran a střel ze střední vzdálenosti, jenže síť za Šemperem z několika dobrých šancí nerozvlnili. „Pořád je to na nás. Když se hecneme, zase ukážeme týmovost, tak věřím, že dokážeme vyhrát oba dva zápasy a bude už rozhodnuto. Cíl máme jasný a jdeme si za ním," burcuje Ladislav Krejčí před zbylými souboji ve Skotsku, Litvě a Řecku.

Čeští mladíci navzdory remíze dál vévodí tabulce. Druzí Řekové, kteří mají utkání k dobru, na ně ztrácejí dva body. Přímý postup na šampionát v Maďarsku a Slovinsku si zajistí právě vítězové skupin a pět nejlepších celků z druhých míst.