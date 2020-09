Kapitán Lvíčat byl na tým hrdý. Každý si sáhl až na dno, pokyvuje hlavou

S kapitánskou páskou na ruce znovu nastoupil na levém kraji obrany. Legionář z Eindhovenu Michal Sadílek patřil k oporám Lvíčat i v důležité kvalifikační bitvě s Chorvaty, po níž chrlil na spoluhráče komplimenty. Byť čeští fotbalisté do 21 let vysněnou výhru nad silnými Balkánci, která by je značně přiblížila postupu na EURO, na Střeleckém ostrově nevyválčili.

Český reprezentant Michal Sadílek z reprezentace do 21 let v duelu s Chorvatskem.

Jste s výkonem mužstva spokojený?

Ano, řekli jsme si, že to odmakáme a odbojujeme, což se stalo. Každý hráč, co byl na hřišti, si sáhl až na dno a udělal pro vítězství maximum. Můžeme si hrábnout do svědomí, že jsme pro to udělali v zápase opravdu maximum.

Soupeře jste neskolili, ale váš náskok v tabulce se před ním neztenčil...

Chtěli jsme vyhrát, což se nepovedlo, ale i bod bereme. Odstup zůstává stejný. V říjnu hrajeme ve Skotsku a Litvě. Chceme zápasy zvládnout vítězně a možná i stvrdit postup.

V tvrdém souboji (zleva) český obránce Libor Holík a Borna Sosa z Chorvatska.

Václav Pancer, ČTK

Zápas byl oboustranně dost vyhecovaný, jak jste se vyrovnávali s agresivitou Chorvatů?

My jsme s ní počítali. Jsme takový celek, že nám tohle nevadí. Rozdáme rány a musíme prostě potom i nějaké inkasovat.

Několik slibných příležitostí jste neproměnili, hodně to mrzí?

Při troše štěstí mohl zápas skončit pro nás vítězně, měli jsme pár dobrých standardek i centrů... V první půlce Drchy (Drchal), který měl šanci i ve druhém poločase. Možná se jeho výpad na bránu dal vyřešit líp, ale už to zpátky nevrátíme.

Ustrážili jste kanonýra Musu, hřeje vás to u srdce?

My proti němu hráli už v listopadu. Věděli jsme, co od něj očekávat. Dá se říct, že pro nás nebezpečný nebyl.