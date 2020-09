Patří vám kompliment, jak jste bezprecedentní situaci zvládli, vysekl skotský kouč poklonu Čechům

Nebyl to pro Skoty ani trochu jednoduchý zápas, to po olomoucké konfrontaci s českým výběrem poskládaným během pár hodin z hráčů schopných na Hanou přijet a ochotných nechat na trávníku všechno, přiznávali do jednoho. Hráči, trenér rovněž. Však se nakonec k výhře doslova protrápili a úlevně si vydechli, když závěrečný hvizd stvrdil jejich hubenou výhru 2:1. „Šlo o bezprecedentní situaci, a právě proto byl pro nás zápas tak těžký,“ netajil sedmapadesátiletý kouč Ostrovanů Steve Clarke.