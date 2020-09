Všichni fotbaloví reprezentanti měli po Slovensku negativní testy

Český výběr musel po pátečním vítězství 3:1 v Bratislavě do izolace kvůli tomu, že dva členové realizačního týmu měli pozitivní test na covid-19. V pondělním druhém utkání Ligy národů v Olomouci proti Skotsku proto nastoupilo narychlo složené mužstvo výhradně z hráčů české ligy a plné reprezentačních nováčků. Improvizovaný tým favorizované Ostrovany překvapivě přehrál i přestřílel, ale smolně prohrál 1:2.

Původní reprezentační výběr musel po pátečním duelu na Slovensku do karantény, přestože nikdo z hráčů neměl pozitivní test na covid-19. Po diskuzích s hygieniky byl sraz rozpuštěn kvůli obavám z dalšího šíření nemoci. Zatímco hráči museli do zkrácené izolace, na realizační tým včetně trenéra Jaroslava Šilhavého byla uvalena delší karanténa podle pokynů jednotlivých hygienických stanic.

"Kluby po návratu svých hráčů komunikují s hygienou a nyní už si testy řeší individuálně. Co se týká členů realizačního A-týmu, ti absolvují postupně testy v průběhu týdne v termínech daných také hygienickými autoritami," řekl ČTK tiskový mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.

Ještě před odjezdem na Slovensko musely do izolace dvě opory Tomáš Souček a Patrik Schick, kteří přišli do blízkého kontaktu s první nakaženou osobou. Také oni dva měli kontrolní test negativní a Schick už dnes mohl vyrazit do Německa, kde se uzavírá jeho přestup z AS Řím do Leverkusenu.

Největší zastoupení v původním reprezentačním výběru měla Slavia. Z mistrovského týmu byla v Bratislavě sedmička hráčů, brankář Ondřej Kolář se od mužstva na žádost klubu odpojil ještě před odjezdem na Slovensko.

Slovák Róbert Boženík v souboji s Ondřejem Čelůstkou.

Radovan Stoklasa, Reuters

Podle předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka hráče čekají další kontrolní testy v pátek. V případě negativního výsledku se budou moci zapojit do tréninku s týmem a odehrát víkendové ligové utkání. Podobný režim budou mít i reprezentanti ze Sparty a Plzně. Hráči národního týmu ze zahraničních klubů se mohou vrátit do zemí, kde působí.