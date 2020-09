Gólman Olomouce Mandous se usmívá nad srovnáním s Neuerem: Jeho styl se mi líbí. On je ale jinde

Fotbalově sice vyrostl osmadvacetiletý brankář Aleš Mandous v Plzni, ale nikdy tam nedostal šanci v lize. Přes Střížkov a Most se dostal do Žiliny. Chytal hlavně za rezervu. Sedm zápasů v bráně áčka za tři roky není moc. Před dvěma lety přestoupil do Olomouce, kde kryl záda Buchtovi nebo Reichlovi. Loni na jaře dostal šanci proti Slavii, pak zase nic. Od listopadu se stal jedničkou a v pondělí zazářil v reprezentaci proti Skotům...

Závratná kariéra, co říkáte?

Zážitek na celý život. Jako mužstvo jsme ostudu neudělali, dali jsme do utkání absolutně všechno, což ocenili nejen lidé kolem reprezentačního áčka, ale i fanoušci. Škoda výsledku. Na bod jsme měli. Co se týká kariéry, jsem realista. Trenér Jaroslav Šilhavý má k dispozici skvělé brankáře Vaclíka, Pavlenku, Koubka, Koláře. V lize jsou i další výborní gólmani.

Vy jste ale zaujal perfektním výkonem. Myslíte, že si toho kouč áčka nevšiml?

Díval se v televizi, chválil nás všechny, tak asi ano, ale nic z toho nevyvozuji. Nestavím si vzdušné zámky.

Český brankář Aleš Mandous po gólu inkasovaném z penalty.

Vlastimil Vacek, Právo

Udivil jste klidem, perfektním čtením hry a ovládáním míče nohama. Prý olomoucký Neuer...

Hezky se to poslouchá (směje se), ale není to pravda. Trenér Holoubek nám kladl na srdce, abychom eliminovali Skoty v jejich dlouhých nakopávaných balonech. To se nám dařilo, včetně mne, ale já se snažím takhle hrát i v Olomouci. Pro mne nic nového.

Neříkejte, že jste od hvězdy Bayernu Manuela Neuera něco neodkoukal.

To víte, že jsem ho viděl v televizi mnohokrát. Jeho styl se mi moc líbí, ale to je tak při tom srovnání nás dvou všechno. On je někde úplně jinde.

Techniku máte perfektní. Trénujete hru nohama a nehrál jste někdy v poli?

Trénuji hru nohama i v Sigmě, chtějí to po mně trenéři a mně se tenhle styl líbí. Hra nohama je pro brankáře už nezbytnost, pomáhá tak mužstvu. V mládí jsem hrával v útoku, balón mám rád, někde tam může být základ.

Český brankář Aleš Mandous, Roman Potočný, trenér David Holoubek a Radim Breite po utkání se Skotskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Takový zážitek jistě zvedne zdravé sebevědomí...

Určitě, důležité to je pro psychiku. Ten zápas ukázal, že naše liga není tak špatná, jak se o ní někdy říká. Když hráči z ní, a ne ti úplně nejlepší, navíc svolaní na pár hodin, dokáží sehrát víc než vyrovnanou partii s borci z Premier League a Celtiku Glasgow, o něčem to svědčí. A my jsme je i přehrávali.

Může vás tenhle výkon posunout do lepšího klubu u nás nebo i do zahraničí?

Něco takového je snem každého fotbalisty, ale otázka patří spíš někomu jinému. Nepřemýšlím o tom. Jsem v Olomouci a chci mužstvu co nejvíc pomoci.

Třeba si v Plzni říkají, proč vás tehdy pouštěli...

To už je dávno, co jsem odešel. Plzeň mě vychovala, mám k Viktorce velmi dobrý vztah.

Reprezentace byl životní zážitek. Jak těžké je vrátit se do ligové reality?

Vůbec ne. V úterý jsme měli regeneraci, od středy trénujeme naplno s týmem. S Bohemkou nás čeká důležitý ligový zápas, který potřebujeme vyhrát. Soustředím se na něj. Opravdu zůstávám nohama na zemi.

Na lavičku se vrátil kouč Radoslav Látal, ale dva první zápasy vás vedl Ladislav Minář. Změnil něco v tréninku?

Každý trenér zařadí něco svého, ale s hlavním koučem Látalem byli domluveni, co máme trénovat. Pan Minář také hned na úvod řekl, že nepřišel dělat změny, takže všechno bylo v pohodě. Teď už nás týden vedou Látal s asistentem Nečkem, jimž skončila karanténa.