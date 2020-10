Po reprezentační premiéře v druhém sledu vyšperkoval Holeš tu opravdovou na Kypru i gólem

Byl jsem tam sám a jenom jsem to trknul do brány, říká o svém gólu Tomáš Holeš

„Abych nebyl šťastný... První start v kompletní reprezentaci a hned gól. A docela jednoduchý. Vypadalo to, že brankář Kypřanů chce míč centrovaný Provodem boxovat, jenže se k němu nedostal, Stačilo počkat a trefit bránu," líčil slávistický univerzál, jak se zapsal i mezi reprezentační střelce.

„Nastupoval jsem pochopitelně mnohem klidnější než minule v Olomouci, kde jsme hráli v improvizované sestavě, nevěděli, co od zápasu čekat, a navíc proti sobě měli Skoty," přiznával Holeš, že po boku zkušeného rutinéra Daridy a legionáře Baráka žádnou nervozitu necítil.

„V sestavě samí dobří hráči, já vedle Daridy a Baráka, kteří jsou kvalitními fotbalisty, nastupují za výborné kluby a mají už něco odehráno, to vše mi pomohlo. Jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát."

I proto mu zase až tolik nevadilo, že před přípravou na Kypru absolvovala reprezentace jen jeden společný trénink. A ke všemu až v Larnace, protože při pražském srazu museli hráči nejprve podstoupit testy na covid, na jejichž výsledky se čekalo až do podvečera. Naplánovanou přípravu tudíž museli hráči oželet.

„Ideální to nebylo, ale po příletu na Kypr jsme si při tréninku zkusili některé taktické věci a na zápas byli připraveni dobře. Byli jsme lepší, míč jsme měli pod kontrolou, měli jsme i spoustu šancí, se kterými jsme mohli a měli naložit lépe. Bohužel jsme je nevyužili. Kypřané byli zalezlí v bloku a čekali na brejky a na to, co jim případnými chybami nabídneme my," glosoval Holeš svou skutečnou premiéru v dresu první reprezentační garnitury vyšperkovanou navíc premiérovým gólem.