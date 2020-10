Sláva, Panenka bojuje! Je stabilizovaný, po dvou dnech strachování ho čeká převoz do Prahy

Všechno snad bude mít dobrý konec. Po dvou dnech čekání na výsledky různých vyšetření v pátek dopoledne dostali fotbalisté Bohemians Praha 1905 od manželky Antonína Panenky potěšující zprávu. Klubový prezident a legendární hráč je ve stabilizovaném stavu a během dne by měl být převezen do Prahy ke svému ošetřujícímu lékaři. Dosud byl hospitalizovaný v nemocnici v Benešově, kde ležel připojen na přístroje kvůli covidu-19.

Celý český fotbal ve středu zasáhla zlá novinka. Legendární Antonín Panenka se nakazil koronavirem a je hospitalizován ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Zprávu oznámil pražský klub Bohemians 1905, v němž jednasedmdesátiletý mistr Evropy z roku 1976 zastává funkci čestného prezidenta.

Po dvou dnech už může být Panenkovo okolí přece jen o něco klidnější.

Antonín Panenka je ve stabilizovaném stavu a dnes bude převezen z Benešova do Prahy 💚 "Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni," napsala nám dnes manželka Vlasta 💬 Podrobnosti v článku 👇



"Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni. Dnes ho převezou do Prahy, kde ho chce mít jeho ošetřující lékař pod svým dohledem," napsala Bohemce v SMS během pátku Vlasta Panenková.

Úplně vyhráno však ještě není. Kvůli aktuálnímu zdravotnímu stavu musí mít Antonín Panenka kyslíkovou podporu.

Těší se, až bude po všem

"Špatně se mu dýchá a má silný kašel. Když ho odváželi, moc jsem se o něj bála, ale dnes mi sám Tonda říkal, že bude bojovat a těší se, až bude po všem. Také mě překvapilo, že se to dostalo do celého světa. Je můj muž mnoho let, ale netušila jsem, že ho tak milují i za hranicemi," líčí paní Panenková.

Klokani mohou její slova se vším všudy podepsat.

"Od středy chodí e-maily, tweety, SMS a další zprávy opravdu z celého světa. Tondovým jménem za nesmírnou podporu a všechna přání děkujeme! Středeční zpráva o jeho náhlé hospitalizaci zasáhla bez nadsázky celý fotbalový svět. To je důkazem, jak velkou legendou Antonín Panenka je," poukazuje klub na svém webu.