Tři body jsou nutnost! Lídr číhá na šanci, vrátí se proti Litevcům na hřiště?

Patřil k lídrům české defenzívy. Celý loňský podzim vedl Lvíčata do kvalifikačních bitev s kapitánskou páskou, jenže po příjemném období nastaly útrapy. Na jaře musel Matěj Chaluš na operaci s třísly. Vytáhlý stoper přišel místo v základu Liberce i fotbalové jedenadvacítky. Zářijové duely v San Marinu i proti Chorvatsku sledoval jen v roli diváka, při pátečním klání ve Skotsku seděl mezi náhradníky. Dnes by se ale mohl dočkat reprezentačního comebacku.

Stoper české fotbalové jedenadvacítky Matěj Chaluš během pondělního tréninku před kvalifikačním zápasem ME v Litvě.

Trenér Karel Krejčí pro odpolední souboj v Litvě plánuje korekce v sestavě. „Nějaké přijdou, něco nového jsme zkoušeli, ale nechci to konkretizovat," řekl během videokonference Chaluš. Jeho nasazení kouč zvažuje. „Nechci zase ale vyndat kluky, kteří patřili ve Skotsku k nejlepším. Plechatý i Zima si přivezli z klubu velmi dobrou formu. Možností je přejít třeba na tříčlennou obranu a mít víc hráčů v ofenzívě," připustil Krejčí změnu v rozestavení. „Ať bude na hřišti kdokoliv, musí ze sebe dát všechno," burcuje Chaluš před předposlední bitvě v kvalifikaci ME, jež nese punc veliké důležitosti.

Lvíčata si po nezdaru ve Skotsku zkomplikovala cestu na závěrečný turnaj. Stále sice vévodí čtvrté skupině, druzí Skotové však zaostávají pouze o bod, třetí Chorvaté i čtvrtí Řekové ztrácejí body dva. Všichni tři pronásledovatelé navíc mají utkání k dobru. Češi tedy nemají kam uhnout. V Litvě potřebují zvítězit, aby si před závěrečnou listopadovou partií v Řecku uchovali reálnou naději na postup.

Čeští fotbalisté do 21 let se chystají na kvalifikační zápas ME proti domácí Litvě.

FAČR

„Jsme spolu už dlouho a vždycky se na sebe strašně těšíme. I realizační tým skvěle funguje. Kdybychom to nezvládli, tak se v tomhle složení sejdeme naposledy v Řecku, což si nikdo nepřeje. Je to pro mě největší motivace. Víme, o co všechno se hraje, mistrovství Evropy je strašně moc lákavé," ujišťuje Chaluš.

Trenér české fotbalové jedenadvacítky Karel Krejčí během pondělního tréninku před kvalifikačním duelem ME v Litvě.

FAČR

V Marijampole ale tuší šichtu. Čeští mladíci, kteří budou kvůli karetnímu trestu postrádat v sestavě s pěti zásahy nejlepšího střelce mužstva Ladislava Krejčího, porazili Litevce před rokem v Českých Budějovicích 2:0. Do propracované defenzívy však pronikali obtížně. Soupeř ukázal houževnatost. Ostatně v kvalifikaci remizoval ve Skotsku a v odvetě mu podlehl až gólem z 81. minuty. Doma trápil i Chorvaty a ve čtvrtek skolil 2:0 právě Řeky.

„Litevci nejsou vůbec špatní. Mají individuality, hodně rychlé hráče vepředu, jsou silní při standardkách a mají výborného brankáře," varuje Chaluš, jehož mužstvo vyšlo v předchozích dvou utkáních gólově naprázdno. V Edinburghu vázla finální fáze, byť v kombinaci i držení míče domácí výběr předčilo.

„V šestnáctkách se rozhoduje a tam jsme byli horší. Dostali jsme lekci z produktivity. Musíme být dravější. Víme, že potřebujeme z posledních dvou zápasů v Litvě a Řecku udělat šest bodů. Uděláme pro ně všechno," dodal.

Zápas mezi Litvou a Českem se hraje v úterý od 17:30 hodin a řídí ho dánský rozhodčí Krogh. Živě ho vysílá ČT sport, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.