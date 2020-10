Drama zvládli, teď ještě zmáknout Řeky. Přinese třináctka Lvíčatům štěstí?

Byla to lopota, ale stanovený cíl splnili. Čeští fotbalisté do 21 let vydolovali proti urputným Litevcům tři body a jejich trenér Karel Krejčí si v Marijampole mohl zhluboka oddechnout. Před posledním dílem kvalifikace v Řecku, který je na programu 13. listopadu, živí jeho svěřenci reálnou naději na evropský šampionát.