Konečně! Darida se s Herthou dočkal výhry a těší se do reprezentace

Hertha vyhrála po šesti kolech. Určitě jste rádi, že si před reprezentační přestávkou můžete trochu vydechnout...

Samozřejmě jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Však už bylo na čase, abychom zabrali za tři body. Vždyť se nám to povedlo jen v úvodním kole v Brémách.

Podílel jste se na nějakém gólu a sám měl šanci?

Tentokrát ne, hrál jsem v defenzívě naší středové řady. Je pětičlenná, vzadu jsou čtyři beci, pak mi tři, před námi dva ofenzívní a hrot.

Hertha vyhrála dvakrát venku, v Brémách a teď v Augsburgu, doma jednou remízovala s Wolfsburgem. Dvakrát jste prohráli doma a dvakrát venku. Čím to, že jste na hřištích soupeřů úspěšnější?

Těžko říct, hodně zápasy rozebíráme u videa a hledáme příčiny. Nám se herně nepovedly domácí zápasy s Frankfurtem a Stuttgartem, co se týká držení míče a schopnosti prosadit se přes zahuštěnou obranu soupeře. Navíc jsme po laciných chybách inkasovali. Bod jsme doma uhráli jen s Wolfsburgem. V sobotu v Augsburgu už na naší hře bylo vidět zlepšení. Nechybovali jsme, dokázali udržet míč, neztráceli jsme ho, dobře jsme kombinovali i dokázali udeřit. Augsburg jsme přehrávali. Ale nikdo z našich tří českých kluků do utkání nezasáhl.

Před sezónou Hertha mluvila o ambicích bojovat v horní polovině tabulky. Naopak jste se drželi těsně nad pásmem sestupu. Nepanovala v klubu nervozita a nehrozil kouči Labbadiovi vyhazov?

Nic takového jsem v klubu necítil. Byli jsme všichni v klidu, protože jsme odehráli vedle Brém dobré zápasy v Mnichově i v Lipsku, kde jsme prohráli o jediný gól a byli domácím vyrovnaným soupeřem. Šlo o to upravit naši hru s míčem, čemuž jsme se věnovali celý týden a v Augsburgu nám to vyšlo. Sami jsme cítili, že máme na víc a je otázka času, kdy se to projeví a ukážeme, na co opravdu máme. Věřím, že v takových výkonech budeme po reprezentační pauze pokračovat.

Ale další čtyři kola máte těžký los. Doma máte Dortmund, pak se podíváte za Patrikem Schickem do Leverkusenu, v berlínském derby přivítáte Union a zamíříte do Mönchengladbachu. Kolik bodů vidíte jako reálných?

V bundeslize nepotkáte lehké soupeře. Budeme spokojení, když uděláme sedm a více bodů.

Přejdu k reprezentaci. V pondělí se sejdete v Praze a v úterý jedete zpět do Německa, protože ve středu vás v Lipsku čeká přípravný duel s Německem. Co od toho zápasu očekáváte?

Škoda, že nehrajeme u nás v Berlíně (usmívá se). Ale hraje se bez diváků, takže je vlastně jedno kde. Bude to skvělá prověrka s jedním z nejlepších týmů na světě, i když momentálně nejsou tak dominantní.

Doma v Plzni vás čekají dva duely Ligy národů s Izraelem a Slovenskem. Má český tým ještě šanci vyhrát skupinu?

Doma budu, ale nehnu se z hotelu, takže neuvidím rodinu ani kamarády, kterých mám u nás v Plzni hodně. Bohužel oni nemohou ani na zápas... Ale k té šanci. Ta pořád žije, byť jen teoreticky. Nemáme situaci ve svých rukou, musí nám pomoct Skoty sesadit Izraelci a Slováci. Samozřejmě základním předpokladem je, že my svoje zápasy vyhrajeme, což bude těžké, ale je to doma naše povinnost. Škoda, že jsme ve Skotsku neuhráli alespoň remízu...

🇨🇿 Pro přátelský zápas v Německu a utkání Ligy národů s Izraelem a Slovenskem připravil kouč #ceskarepre Jaroslav Šilhavý tuto nominaci 🇩🇪🇮🇱🇸🇰 pic.twitter.com/AzxGAoh7wn — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 3, 2020

Neobáváte se po zářijových a říjnových problémech s koronavirem, že může přijít třetí úder?

To už snad ne, ale v současné situaci nemůžete vyloučit vůbec nic. V klubu i reprezentaci jsou velice přísná opatření. Ta byla i při předchozích srazech, a jsou ještě tvrdší, což je pochopitelné.

Kdy se vůbec uvidíte se spoluhráči?

V pondělí ráno začne sraz testováním a okamžitým odchodem na pokoj. Každý máme svůj a nesmíme vystrčit nos, dokud nám neřeknou výsledky testů. Když jsou negativní, můžeme se alespoň pozdravit. V úterý nás čekají testy v Německu, a pak ještě další před oběma zápasy. Doba je taková, testy už k ní patří. Zvykli jsme si. Hlavně, abychom byli všichni v pořádku.