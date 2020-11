Dobré zprávy! Lvíčata jsou negativní. Krejčí před klíčovou bitvou přesto změnu provedl

Po klubových povinnostech dorazili na reprezentační sraz do Benic a pomalu už vyhlížejí den D. Čeští fotbalisté do 21 let zahájili přípravu na závěrečný díl kvalifikace ME 2021, před nímž jsou karty rozdané jasně. Lvíčata potřebují v pátek na půdě Řecka naplno bodovat, v opačném případě se jim cesta na závěrečný turnaj do Maďarska a Slovinska zavře.