Docela kontrasty. Zatímco trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý řešil při pondělním srazu národního týmu, zda má namísto Pavelky pozitivně testovaného na koronavirus povolat jiného hráče, nebo cestovat do Lipska k přípravnému duelu proti Němcům jen s pětadvacetičlenným kádrem, jeho německý kolega Joachim Löw se na prvním tréninku sešel pouze s osmi hráči. Gólmanem a sedmi muži do pole... „Chtěl jsem dopřát odpočinek a regeneraci těm, co o víkendu hráli. Zápasů je příliš mnoho a musíme mít na paměti zdraví hráčů a jednat moudře,“ vysvětloval na předzápasové videokonferenci.