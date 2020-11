Holík je zpět a před bitvou o všechno varuje: Řekové nic nevypustí

Radost nad návratem jabloneckého beka netají ani spoluhráči. Ostatně oblíbeného parťáka „vzali" s sebou už na říjnový dvojzápas. Na kufr do letadla přivěsili jeho dres. Jeho podobiznu posadili i na samostatnou židli u stolu při jídle.

„Smál jsem se, když jsem ji viděl. Posílali jsme si na to s klukama přes sociální sítě srdíčka. Vážně pěkné gesto," hřeje Holíka, který vyzdvihuje soudržnost mužstva, kde není o legraci nouze. „Máme rádi srandičky, je to odraz naší skvělé party. V lepší jsem asi nehrál," hlásí. Na závěrečný díl kvalifikace ME 2021 je nažhavený, jako divák prožíval při říjnových duelech opravdu muka. „Bylo strašné dívat se na kluky jenom doma. Už bych to nechtěl zažít," líčí.

Nervovou soustavu prověřil zejména v poslední bitvě na půdě Litvy, kdy Jedlička za stavu 1:0 zlikvidoval v nastavení tutovku Petkevičiuse. „Konec zápasu nebyl příjemný pro českého diváka a kór pro mě. Ale byl tam Jedla (Jedlička), ten vždycky něco chytí..." culil se.

Český obránce David Zima (vpředu) drží míč před litevským útočníkem Eligijusem Jankauskasem v kvalifikaci ME.

Opora Dunajské Stredy udržela českým mladíkům první příčku ve skupině a šanci na malé EURO, která se ale v případě páteční bodové ztráty v Aténách nenávratně rozplyne. „V týmu cítím napětí, nálada je ale určitě dobrá," ujišťuje.

Na závěrečný turnaj do Maďarska a Slovinska proniknou vítězové skupin a pět nejlepších celků z druhých míst. Řekové sice ztratili naději na šampionát, přesto Holík tuší šichtu. „Vědí, že nám jde o postup a nic nevypustí. Je to zápas kvalifikace, nečeká nás nic lehkého," utrousil. Soupeř zlobil už před rokem na karvinském stadionu, byť zápolil od 24. minuty v deseti. V závěru první půle proměnil penaltu, a nakonec uhrál remízu 1:1. „Dobývali jsme je. Dopředu nebezpeční nebyli, my ale měli problém se do nich dostat," oprášil paměť odchovanec Slovácka.

O osudu utkání rozhodla jediná branka, česká jednadvacítka zvítězila v Litvě

V odvetě nabádá k ostražitosti. Varuje především před útočnou fází řeckého soka. „Musíme si dávat pozor na brejky a jejich individuální kvalitu na stranách. Sami musíme dopředu něco vymyslet, připravit šance pro útočníky, aby měli z čeho dát gól. To je hlavní věc," připomíná bídnou koncovku. Češi sice v devíti utkáních kvalifikace skórovali osmnáctkrát, hned 12 gólů však nasázeli outsiderovi San Marinu a v předešlých třech utkáních se trefili akorát v Litvě.

„Věřím, že to protrhneme. Kdy jindy než teď," burcuje. S ostatními si moc přeje uspět, jinak si v tomto složení zahrají čeští mladíci naposledy. „Nikdo si nepřipouští, že by to mohl být poslední sraz. Musíme udělat pro výhru všechno a urvat ji tam," dodává Holík. Češi po pondělním prvním kole testování na covid-19 s negativním výsledkem podstoupili včera další testy, tentokrát v režii UEFA. Ve středu odpoledne se letecky přesunou do dějiště duelu, který se 13. listopadu hraje od 18 hodin.