Nepříjemnost pro Lvíčata. Do Řecka nepoletí ani další sparťan

Česká fotbalová reprezentace do jednadvaceti let hlásí před odpoledním přesunem ke kvalifikační bitvě ME 2021 do Řecka další změnu v nominaci. Vedle avizovaného Matěje Polidara, jehož kvůli pochroumanému kolenu nahradil Michal Kohút, nepoletí nakonec ani jeho klubový parťák Adam Karabec. Sparťanský záložník se zranil během úterního tréninku v Uhříněvsi. Kouč Karel Krejčí místo něj povolal univerzála Jana Fortelného.