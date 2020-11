Vrátí se Pekhart po anabázi s testy zpátky do reprezentace? Záleží na dalším testu a verdiktu UEFA

Dost možná, že se legionář z varšavské Legie Tomáš Pekhart do české fotbalové reprezentace nakonec přece jen po strastiplné anabázi s testy na covid-19 vrátí a pro dva nastávající zápasy Ligy národů bude k dispozici. „Komunikujeme s UEFA a v případě, že by i páteční kontrolní test u něho vyzněl negativně, čekáme na informace o dalším postupu,“ potvrdil mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman, že se o možném návratu Pekharta do národního týmu jedná a záležet bude na verdiktu UEFA.