Penalta? Kdybych ji nedal, asi mě všichni sežerou, oddechl si Bucha

V klíčové kvalifikační partii se stal opěvovanou postavou. Pavel Bucha proměněnou penaltou obstaral mužstvu důležité vedení na půdě Řecka, po němž se čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let hodně uklidnili. Z Atén nakonec odvezli výhru 2:0, díky níž posílili naděje na evropský šampionát.

Kdybych jí nedal, tak mě všichni sežerou. Ale bylo to se štěstím, přiznal autor opakované penalty Pavel Bucha

„Pro všechny velká úleva," spadl kámen ze srdce plzeňskému záložníkovi. Ve druhé půli měl dvě slibné příležitosti, jeho chvíle ovšem přišla až v 68. minutě, kdy střídajícího Granečného fauloval v šestnáctce Apostolakis a kopala se penalta. Šašinkovu ránu k levé tyči sice vyrazil Siampanis, sudí si však všiml, že řecký gólman předčasně opustil brankovou čáru a pokutový kop se opakoval. Druhou exekuci provedl právě Bucha a s trochou štěstí rozjásal českou lavičku.

„Kdybych ji nedal, tak mě tady asi všichni sežerou. Pocity nebyly příjemný, cítil jsem velkou zodpovědnost. Naštěstí to skončilo v bráně," líčil Bucha. Přitom měl už dopředu jasno, kam balon nasměruje. „Nevím, jestli jsem sáhl po jistotě, ale řekl jsem si, že penaltu kopnu doprostřed, i kdyby se stalo cokoliv. Gólman míč rukama netrefil, šel mu kolem hlavy a prostě jsem ho propálil," vykládal.

Zlomový moment zápasu však nastal už ve 42. minutě duelu. Lymperakis nejprve skluzem ostře poslal k zemi Holíka, kterého vzápětí ještě nohou zbytečně zasáhl a hlavní arbitr ho poslal s červenou kartou do sprch. „Jejich hloupá červená karta nám pomohla. Byla to voda na náš mlýn. Řekli jsme si, že toho musíme využít," přiznal Bucha. Až do vyloučení působil jeho tým docela nervózně a když už si šance vytvořil, v koncovce selhal.

Český brankář Martin Jedlička v Aténách příliš práce neměl.

„První poločas byl hodně vyrovnanej, těžko jsme se do nich dostávali, dolehla na nás tíha zápasu a nevěděli jsme si moc rady," utrousil. Po změně stran Češi trpělivě dobývali obranný val oslabeného soka. Hru rozhýbali Granečný s Ostrákem a Řekové se dostali pod tlak. „Hrálo se nám o něco líp, měli jsme trochu víc času na balonu, otevíraly se nám nějaké prostory, mohli jsme sypat míče do vápna a čekat na jejich chybu," řekl Bucha.

Řekové směrem dopředu příliš nehrozili a když v nastavení po Ostrákově pasu rozvlnil síť ještě Drchal, nebylo o vítězi pochyb. Češi mají po výhře jistotu nejhůř druhého místa ve skupině, které za určitých okolností může znamenat letenky na šampionát.

Trenér reprezentační jedenadvacítky Karel Krejčí.

FAČR

Skupinu nyní vedou o tři body před Skotskem, které má ale s českým celkem lepší bilanci vzájemných zápasů. Třetí je o další bod zpět Chorvatsko. Skotové nastoupí v úterý právě na půdě Řecka, kterému teď Lvíčata budou fandit. Pokud totiž ostrovní soupeř na jejich půdě nevyhraje, budou Krejčího svěřenci slavit jistý postup z prvního místa. „Děj se teď vůle boží. Udělali jsme pro to maximum, snad nám ještě jednou bude přát štěstí a výsledky se k nám nakloní," přeje si Bucha.