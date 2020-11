Poslední krok bude nejtěžší. Motivaci Slováků násobí, že budou hrát o udržení, připomíná Šilhavý

Bude to ve středu v Plzni pikantní souboj. A nepůjde v něm jen o obvyklou rivalitu někdejších federálních souputníků Čechů a Slováků, ale i o zcela rozdílné ambice, s nimiž oba celky do posledního zápasu fotbalové Ligy národů půjdou. Zatímco svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mohou pořád pomýšlet na prvenství ve skupině a postup do elitní první divize, Slovákům vedeným Štefanem Tarkovičem půjde o záchranu a setrvání mezi týmy druhého evropské sledu. „Jejich motivaci to bude jen násobit,“ byl si po nedělní výhře nad Izraelem trenér Šilhavý vědom, že poslední krok bude nejtěžší.

Silný soupeř, nervozita až do konce, přiznal trenér Jaroslav Šilhavý. Teď ho čeká derby

Slováci nedělní odpolední výhrou v Trnavě nad Skotskem nabídli české reprezentaci možnost pomýšlet ještě na prvenství ve skupině. Má to ovšem dvě premisy - ve středu musí Šilhavého tým nad Slovenskem v Plzni vyhrát a tím je odsoudit k sestupu do třetí divize, teď oficiálně nazývané Liga C. A tam se samozřejmě Slovákům nechce...

"Změna trenérů Slovákům prospěla, i když Pavlu Hapalovi jsem konec u slovenského národního týmu nepřál. Teď se ovšem našemu středečnímu soupeři podařilo postoupit na mistrovství Evropy, hned poté porazil doma Skotsko a teď se soustředí na nás. Náš vzájemný zářijový zápas v Bratislavě byl trochu zkreslený, protože i jim chybělo několik hráčů," připomíná kouč české reprezentace, že Slováci momentálně prožívají velkou fotbalovou euforii a budou z ní chtít profitovat i v Plzní.

Radost Slováků po postupu na EURO, zoufalství Irů...

Peter Morrison, ČTK/AP

„Proto to určitě bude derby se vším všudy," je se Šilhavý jistý, že své sehraje vzájemná rivalita i snaha Slováků vyhnout se sestupu. V tabulce jsou totiž pořád čtvrtí a na Izrael ztrácejí jeden bod.

Zatímco Slováci budou ve středu přát logicky Skotům, neboť na bodovém zisku lídra skupiny je odvislé jejich setrvání v druhé divizi, česká reprezentace zaujme opačný gard. Rovněž logicky. Potřebuje totiž, aby izraelský tým se Skotskem neprohrál, protože jedině pak se naděje na první příčku a postup promění v realitu.

„Izrael má silný tým se skvělými individualitami, jakými jsou Zahavi či Solomon. Dokazovali to v prvním zápase, stejně jako v nedělní odvetě. Jsem proto přesvědčený, že je schopen doma Skoty porazit. My se ale musíme nejprve dívat sami na sebe a porazit Slováky," připomíná Šilhavý i druhou premisu potřebnou k prvenství ve skupině a k postupu.

V první půli jsme byli o něco aktivnější, ve druhé jsme měli hru líp kontrolovat, říká Alex Král

Sport.cz, FAČR

V nedělním plzeňském duelu izraelští fotbalisté českou reprezentaci skutečně potrápili. A možná víc, než si připouštěla a než nasvědčoval první poločas.

Vladimír Darida otevřel skóre utkání Ligy národů mezi Českem a Izraelí.

Vlastimil Vacek, Právo

„Bylo to skutečně velice těžký zápas nervózní až do konce, i když Izrael dohrával jen v deseti. Hosté o půli dobře prostřídali a využili toho, že nám se naopak vstup do druhé půle nepovedl. Dostali nás pod tlak, zamkli nás, měli i několik šancí, protože jsme ztráceli spoustu míčů, které jsme předtím pracně vybojovali. Přitom první poločas se nám dařilo soupeře aktivně napadat, dali jsme rychlý gól, chyběla však pojistka v podobě druhého. Jankto ji přitom měl na noze. Ale povinnost vyhrát jsme splnili, takže jsem s výsledkem velice spokojen," glosoval reprezentační kouč nedělní výhru.

A navíc výhru s nulou, což se českému týmu v deseti předchozích střetnutích nepodařilo ani jednou. Vždyť zápas s čistým kontem zažil naposledy v září loňského roku v Černé Hoře, kde vyhrál v kvalifikaci o EURO 3:0.

Dia Seba z Izraele a český obránce Tomáš Kalas během utkáním Ligy národů.

Vlastimil Vacek, Právo

„Za to jsem rád. Stoperská dvojice nepodala špatný výkon, i když to jednoduché neměla. V druhém poločase se hlavně v úvodu projevila jisté nekoncentrovanost, takže obrana nabídla soupeři nějaké možnosti. Hlavně Zahavi dostal v druhém poločase spoustu prostoru. Nedopřáli jsme mu ho ale tolik, jako v prvním zápase, kdy nám dal gól. Nato, o jak výjimečného hráče se však naštěstí pro nás neprosadil. Jeho pokusy naši hráči zblokovali, střelu v závěru vytáhl Vaclík," cenil si Šilhavý výhře s nulou i fungující defenzivy.