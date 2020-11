Kobra uštkla až příliš. I proto všem po faulu na izraelského kapitána pořádně zatrnulo...

Národnímu týmu pomohl Ondrášek jako žolík z lavičky vítězným gólem v kvalifikačním duelu s Anglií k postupu na EURO a vidina startu na mistrovství Evropy ho pohltila natolik, že je ochoten udělat všechno, aby cestoval s reprezentací příští rok za La Manche.

I proto předčasně ukončil americké angažmá a vrátil se do Čech, aby byl víc na očích a do reprezentace měl blíž.

V Plzni se rychle adaptoval a střílí v jejím dresu důležité góly. Ve čtyřech zápasech stačil dát už tři. Ten poslední pražské Spartě ve šlágru sedmého ligového kola při restartu soutěže, kdy na něm bylo patrné, jak mu pauza prospěla.

Nabral kondici, která mu po návratu ze zámoří scházela, bylo ho plné hřiště.

I pří návratu do reprezentace si vysloužil chválu. Při říjnovém trojutkání s Kyprem, Izraelem a Skotskem měl smůlu. Do nominace se dostal a na sraz dorazil, jenže hned se zase i s dvěma plzeňskými spoluhráči vracel domů, protože u jednoho z nich dopadly testy na covid-19 pozitivně.

Až nyní se proto jednatřicetiletý hráč dočkal dalších startů. Nejprve dvanácti závěrečných minut ve středeční přípravě v Lipsku proti Německu, v neděli dvaašedesáti v duelu Ligy národů proti Izraeli.

Vysloužil si kladné hodnocení, neboť v plzeňském zápase o sobě dával celý první poločas vědět. A navíc asistoval u jediného gólu, který vstřelil Darida.

Gólová oslava plzeňského střelce Zdeňka Ondráška v zápase se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

„Sklepnul jsem krásný balon od Jankta Zdeňkovi Ondráškovi a ten to vyřešil suprově. Byla to krásná akce," popisoval kapitán národního týmu trefu, která rozhodla o výhře, a tudíž i naději na první místo ve skupině.

V 32. minutě si ovšem mohl Ondrášek přivodit trable. Ostrým skluzem, a navíc s nohou hodně vysoko zajel do kapitána hostů Bibrase Natcha a mohl srbskému sudímu poděkovat, že tasil jen žlutou kartu.

„Já to z lavičky pořádně neviděl. Přišlo mi to jako běžný zákrok. O přestávce mi ale Ondrášek říkal, že to bylo neúmyslné, protože mu ujela noha. Ale netajil, že mu zatrnulo," prozrazoval trenér Jaroslav Šilhavý.

S úlevou, protože bijec Ondráškovy ráže by mu ve středu proti Slovákům v sestavě chyběl.