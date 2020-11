To je zápletka, libuje si Šilhavý před duelem se Slováky, a netají, že jim chce způsobit ještě větší bolehlav

Skvostná bilance, jakou se může kouč české fotbalové reprezentace pyšnit. Třikrát vedl národní tým v konfrontacích se Slováky, třikrát je porazil. A bylo jedno, zda je před dvěma lety v Trnavě vedl Ján Kozák, nebo poté v pražském a bratislavském střetnutí Pavel Hapal. „Především to není jen o mně,“ odmítal Jaroslav Šilhavý před čtvrtým vzájemným duelem, který bude na programu ve středu v Plzni, že by jen on byl strůjcem fotbalového bolehlavu v reprezentaci bývalých federálních souputníků, kdy hráči defenzivní úkoly zvládli, i když druhý poločas nebyl líbivý. „A navíc lépe naložit se šancemi, které si připravíme, a v neděli jich nedovedli využít.“