Završit výhrou a záchranou celý trojboj, to je cíl Slováků. Pak bychom byli spokojeni, netají jejich dočasný kouč

Dva cíle už slovenská reprezentace pod novým trenérem Štefanem Tarkovičem splnila. Finálový barážový zápas o EURO zvládla, nad Severním Irskem v prodloužení vyhrála a na evropský šampionát se kvalifikovala. V neděli po výhře v Lize národů si odškrtla i druhý splněný úkol. Vítězství nad Skotskem jí před losováním kvalifikace o účast na mistrovství světa 2022 v Kataru pomohlo k cestě do druhého výkonnostního koše, a tudíž naději na přijatelné soupeře ve skupině. „A teď by bylo krásné, kdybychom listopadový trojboj zkompletovali záchranou ve druhé divizi Ligy národů,“ naznačoval kouč Slováků, že si se svým týmem přijel do Plzně pro body.