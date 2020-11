Nadšený trenér Lvíčat Krejčí: Postup na EURO? Dosáhli jsme obrovského úspěchu!

Nadšení z něj tryskalo proudem. Karel Krejčí splnil přání českých fotbalových fandů. Reprezentaci do 21 let dovedl k vysněné účasti na mistrovství Evropy, na němž se Lvíčata představí po čtyřech letech, kdy v Polsku nepronikli ze základní skupiny.

„Jsem nadšenej a asi mi to dojde až později. Dosáhli jsme obrovského úspěchu, jsem pyšnej na všechny lidi, kteří se o to zasloužili," líčil v nahrávce pro média od FAČR trenér českých mladíků. „Splnili jsme si společnej cíl. Cítil jsem odpovědnost za celej tým, kterej vytvořil fantastickou partu. Zápas od zápasu jsme šli za snem a dneska se proměnil v realitu," hřálo 51letého kouče.

Český tým v konkurenci silných Chorvatů, Skotů a Řeků nakonec čtvrtou kvalifikační skupinu opanoval, čehož si Krejčí ohromně cení. „Chorvaté mají vynikající hráče. Řekové teď na podzim trochu odpadli, ale mají výrazné individuality stejně jako Skotové, kteří velmi překvapili. Strašně vyrovnaná skupina. O postup hrály de facto do posledního kola čtyři mančafty," připomněl.

Po říjnovém nezdaru ve Skotsku mu přitom nebylo po těle nejlíp. Jeho svěřenci se dostali pod tlak, ze zbývajících dvou duelů v Litvě a Řecku museli bezpodmínečně vytěžit tři body, jinak by se jim naděje na šampionát rozplynula.

Mužstvo prekérní situaci zvládlo, po pátečním triumfu v Aténách udrželo vedení v tabulce, přesto nemělo postup ve svých rukách. Pokud by Skotové v úterý vyhráli v Řecku, sklouzli by kvůli horší bilanci vzájemných zápasů s ostrovním celkem na druhé místo a čekali by, jak dopadnou bitvy ve zbylých skupinách. Jenže postup klapl v úterý hned na první dobrou.

Lodivod lvíčat je z postupu nesmírně nadšený 🤩 pic.twitter.com/d3v3eIC8wC — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 17, 2020

„Po výhře v Řecku to byly neskutečně dlouhý čtyři dny, člověk to měl pořád v hlavě. Varianty postupu jsme samozřejmě znali, ale nemohli jsme nic ovlivnit. Byl jsem hrozně nervózní, když se blížily zápasy, hlavně ten v naší skupině," přiznal Krejčí.

Jsem rád, že se rozhodlo hned v prvním utkání, navíc je vše sladší v tom, že nám zaručilo první místo," radoval se šéf lavičky národního týmu, jenž úterní souboj mezi Řeky a Skoty na bývalém stadionu Panathinaikosu Atény nesledoval. „Chodily mi nějaké informace. Věřil jsem, že to dopadne," řekl.

Obrovská euforie a radost u lvíčat. Jak postup na ME prožívají Matěj Chaluš a Michal Sadílek?

Sport.cz, FAČR

Postup na EURO řadí ve své trenérské kariéře vysoko. „Stavím ho na podobnou úroveň jako ligový titul s Plzní. I když tam šlo o dlouhodobou soutěž, tady u reprezentace působíte víc manažersky než trenérsky. Tým skládáte, jste s ním pak devět dnů," doplnil Krejčí.

Stejně jako ostatní se teď těší na losování, které 10. prosince přiřkne českým mladíkům protivníky do základní skupiny. „Soupeře vůbec neřeším, ani zatím nevím, kdo tam přesně je. Ve skupinách si člověk nevybere, narazíme na kvalitní týmy. Máme radost, že se konkurence v týmu zvedá i příchodem některých mladších hráčů, kteří si u nás říkají o místo. Myslím, že budeme mít z čeho vybírat o obstojíme i na turnaji," dodal.