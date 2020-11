Postup? Něco neskutečnýho! Jeden z mých splněných snů, hřeje brankáře Lvíčat

„Něco neskutečnýho, bomba! Jeden z mých splněných snů. Přáli jsme si to od začátku, co vypukla kvalifikace. Některým klukům se povedlo postoupit třikrát, takže je to takový menší hattrick," připomněl účasti na ME sedmnáctek i devatenáctek.

Hřeje ho přitom fakt, že Češi v konkurenci silných Chorvatů, Skotů i Řeků opanovali čtvrtou skupinu. Byť při losování kvalifikace vyčkávali na soupeře ve třetím koši. „Postup z prvního místa nikdo nečekal. Je to krásný. Jsem rád, že můžu pokračovat s touhle partou, trenéry a dalšími," líčil Jedlička v nahrávce pro média od FAČR.

Český brankář Martin Jedlička během zápasu proti domácímu Řecku v kvalifikaci ME 2021.

Lvíčata ukázala charakter a soudržnost. Po říjnové porážce ve Skotsku se ocitla v prekérní situaci. Pokud chtěla pomýšlet na šampionát, nesměla ve zbývajících bitvách na půdě Litvy a Řecka bodově ztratit. Úkol ovšem zvládla. „Byl to nejtěžší moment v kvalifikaci. Po Skotech nám lidi už nevěřili, my se ale zvedli, semkli a dokázali přivézt šest bodů z venku," vykládal Jedlička.

S ostatními parťáky se teď moc těší na čtvrtek 10. prosince, kdy se uskuteční los, který přiřkne českým mladíkům protivníky do základní skupiny šampionátu. „Jsem zvědavej, kdo nám padne. Na Euru si ale těžko vyberete slabšího soupeře, bude to hrozně vyrovnané a rozhodnou detaily," dodává Jedlička.

Mistrovství Evropy se původně mělo hrát obvyklým systémem, kvůli pandemii koronaviru se však formát změnil. Nově se šestnáct účastníků od 24. do 31. března 2021 střetne ve čtyřech základních skupinách, z nichž vždy dva nejlepší celky proniknou do osmičlenného play off, které proběhne od 31. května do 6. června.

