Postup na ME? Řadím ho na úroveň titulů, říká nadšeně manažer Lvíčat

Tomáš Zápotočný, manažer fotbalové reprezentace do 21 let a trenér brankářů Ladislav Maier (vlevo).

„Postup řadím někam na úroveň svých ligových titulů. Něco neuvěřitelného, užívám si to. Trenéři, realizační tým, hráči...Všichni byli fantastičtí," prohlásil na čtvrteční online tiskové konferenci bývalý obránce a někdejší výrazná osobnost ligových trávníků. Na šikovnou partu mladíků, která si zakope na Euru, přitom chrlil komplimenty.

Vyzdvihl zejména její charakter a týmovost. „Z tohoto pohledu jsem zažil jeden z nejlepších mančaftů. Na hráče jsem nesmírně pyšnej. Klobouk dolů před trenérem, že tohle zvládli," hřeje Zápotočného, jenž se funkce manažera jednadvacítky ujal loni v únoru.

Tomáš Zápotočný (vlevo) na tiskové konferenci. Uprostřed trenér Lvíčat Karel Krejčí a tiskový mluvčí fotbalové reprezentace do 21 let Martin Gregor.

FAČR

Stejně jako ostatní prověřil za poslední týden svoji nervovou soustavu. Nejprve v pátek, kdy čeští mladíci museli nutně skolit domácí Řeky. Shodou okolností právě na hřišti, kde příbramský odchovanec před osmnácti lety zápolil s Libercem proti Panathinaikosu Atény ve třetím kole tehdejšího Poháru UEFA. „Vzpomínky a nostalgie tam byly," přiznal. Slovan v sestavě s Johanou, Polákem a Zápotočným na kraji obrany prohrál na Apostolos Nikolaidis Stadium 0:1, z dalších bojů byl vyřazen a Zápotočný smutnil. Tentokrát však zažíval zcela odlišné pocity.

Manažer fotbalové reprezentace do 21 let Tomáš Zápotočný spolu s Jiřím Novotným (vlevo).

FAČR

„Nebyl to přitom pro kluky vůbec jednoduchý zápas. Z týmu jsem ale cítil odhodlání, že se o to chtějí poprat. Pomohlo nám vyloučení, sledoval jsem na telefonu ještě i ostatní výsledky, všichni jsme věřili a šli si za tím cílem," připomněl.

Po výhře 2:0 pak doufal podobně jako všichni čeští fandové v pomoc Řeků. V úterý jim s ostatními členy mužstva mačkal v bitvě se Skoty na dálku palce. „Sledoval jsem zápas na Betu, kde naskakují rychle góly a radovali jsme se s klukama a realizačním týmem, když jsem viděl, že padl proti Skotům," líčil.

Čeští fotbalisté do 21 let slaví vítězství v Řecku.

FAČR

Triumf Řeků (1:0) vystřelil Lvíčata na vysněný evropský šampionát do Maďarska a Slovinska. Zápotočný teď bude natěšeně vyhlížet čtvrtek 10. prosince, kdy v Nyonu proběhne los základních skupin turnaje. Ten se měl původně hrát obvyklým systémem, kvůli pandemii koronaviru se však formát změnil. Nově se šestnáct účastníků od 24. do 31. března střetne ve čtyřech základních skupinách, z nichž vždy dva nejlepší celky proklouznou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.