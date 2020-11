Řecká stopa na českém postupu. Fouskovi se vybavila nádherná éra s Brücknerem

Petr Fousek, český fotbalový funkcionář a diplomat, dohlíží již dva a půl roku jako expert FIFA a UEFA na řecký fotbal. Rozhodující utkání o postup na ME sehrála reprezentace ČR do 21 let právě proti Řecku v Aténách a Petr Fousek má s Lvíčaty z různých úhlů řadu zkušeností. Byl hlavní vedoucí jednadvacítky v jejím nejúspěšnějším období i předsedou Organizačního výboru ME do 21 let 2015, které UEFA přidělila právě do ČR.

Michal Pospíšil (vlevo) a předseda organizačního výboru Petr Fousek s trofejí pro mistry Evropy do 21 let.

Využil jste vzájemného utkání v Aténách ke kontaktu s českým týmem?

Nejen, že jsem si nemohl nechat ujít samotné utkání, ale potkali jsme se krátce s vedením týmu den před zápasem. Samozřejmě za přísného dodržení všech proticovidových opatření, navíc jsme všichni měli čerstvý negativní test. Považuji to za elementární lidskou i profesní slušnost, když kdokoliv z našeho fotbalu hraje v Řecku. Stejně jako třeba vloni setkání s vedením Viktorie Plzeň, když hrála předkolo LM na Olympiacosu. I když zde oblékám sako FIFA a UEFA, pořád jsem také vyslancem českého fotbalu. Setkání bylo navíc i lidsky velmi potěšující, s každým z realizačního týmu mě pojí nějaké předchozí fotbalové působení.

Jak reálné vám pak přišlo, že Řekové budou schopni zastavit Skoty? Jak jste klíčový zápas prožíval?

O neprohře Řeků jsem nepochyboval. Jen jsem spíš odhadoval remízu, která by ale Skotům stejně nestačila. Řecká jednadvacítka měla famózní začátek skupiny, ale pak třikrát v řadě prohrála, z toho dvakrát doma, takže bylo zřejmé, že se nebudou v posledním zápase chtít loučit porážkou.

Petr Fousek během mimořádné Valné hromady FAČR.

Vlastimil Vacek, Právo

Češi oslavili postup na dálku. Vybavily se vám krásné časy s Karlem Brücknerem a Miroslavem Beránkem, kdy jste u Lvíčat působil?

Samozřejmě, včetně pikantní postupové baráže právě s Řeckem. Ve vedení jednadvacítky jsem prožil několik nádherných a úspěšných let, byla to i špičková funkcionářská škola. Stříbro na ME na Slovensku, postoupili jsme na Olympijské hry do Austrálie, náš fotbal nebyl na OH dvacet let předtím a dvacet let potom. Od mužstva jsem odcházel v průběhu další rozehrané kvalifikace, protože mě svaz jmenoval generálním sekretářem, ale zlatou medaili z ME 2002 ve Švýcarsku mi kluci přivezli (smích). Posun hráčů, trenérů i realizačního týmu k "A" mužstvu a náš úspěch na EURO v Portugalsku 2004 i postup na MS 2006 v Německu byl jen logickým pokračováním.

🇨🇿 UEFA zveřejnila rozdělení jednotlivých košů před losem ME do 21 let. Lvíčata jsou ve třetím koši a určitě tedy v základní skupině nenarazí na Rumunsko, Chorvatsko ani Rusko. Los je na programu 10. prosince✅ pic.twitter.com/vv2Zip2rbS — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 21, 2020

Jak se vám zamlouvá dvoustupňový systém šampionátu, v březnu základní skupiny, v létě play off?

Beru ho jako fakt, vynucený současnými opatřeními. Dvě krátkodobější akce jsou na dnešní komplikovanou organizaci snazší než jedna dlouhá.

Ještěže ME 21 v České republice v roce 2015, kterému jste šéfoval, se uskutečnilo ještě před pandemickou krizí. Jak na něj vzpomínáte?

Samozřejmě jen v nejlepším. Vždyť šlo o vůbec největší fotbalovou akci v naší zemi v historii, takže jsem měl značnou zodpovědnost. Bylo to šest let náročného úsilí - tři roky práce na kandidaturách a diplomacii ME do Česka získat, protože jsme se o turnaj ucházeli nadvakrát, a pak další tři roky příprav. Samotný šampionát se po všech stránkách povedl, překonali jsme několik diváckých rekordů. Bohužel našemu týmu těsně unikl postup do semifinále a tím na OH do Brazílie. Nadcházejícímu ME v Maďarsku a Slovinsku bych přál, aby restrikce ustoupily a zápasy se mohly hrát i s diváky.

Petr Fousek, šéf české kandidatury na EURO 2015 fotbalistů do 21 let, drží v ruce detailně zpracovaný projekt šampionátu.

Pavel Dosadil, Sport.cz

Působíte jako delegát UEFA, nedávno třeba na utkání Ligy mistrů mezi Mönchengladbachem a Realem Madrid. Dokážete tedy zblízka posoudit, jak složité je v době pandemie zajistit hladký průběh nejen ME U21, ale také EURO dospělých pořádané ve dvanácti zemích...

Dnešní organizace utkání je nesmírně náročná po všech stránkách. Neustálá omezení, opakované testování všech, izolování týmů v "bublinách", problémy s cestováním, administrativou, ubytováním i stravováním, striktní dodržování všech opatření, zónování stadionů, jednání až na výjimky distančně a tisíc dalších nároků společně s rozdílností restrikcí v jednotlivých zemích, a hlavně hraní zápasů bez fanoušků, to je pro fotbal hodně drsná zatěžkávací zkouška se zvýšenými náklady i ztrátami na vstupném. Je to nadlidský výkon od svazů, reprezentací, klubů, UEFA i všech zainteresovaných, že se podařilo přenastavit systém a stále se hraje. Protože zastavit se by přineslo sportovně, ekonomicky i mediálně další citelný zásah. Fotbal musí pokračovat. Takže jsem optimistou ohledně organizace ME 21 i EURO příští rok, byť se zvýšenými nároky.