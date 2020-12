Těžká skupina pro Lvíčata. Na mistrovství Evropy vyzvou obhájce titulu!

V Celje a Mariboru je čeká šichta. Čeští fotbalisté do 21 let vyzvou na mistrovství Evropy 2021 obhájce titulu ze Španělska! V základní skupině B narazí také na nebezpečnou Itálii a domácí Slovinsko. Rozhodl o tom čtvrteční los v Nyonu, jenž obstaral někdejší švýcarský reprezentant Philippe Senderos.

Čeští fotbalisté do 21 let už znají soupeře pro evropský šampionát.

Španělé jsou favoritem skupiny. Kvalifikaci projeli suverénně bez porážky s jediným inkasovaným gólem na kontě! Body ztratili pouze v Izraeli, kde loni v listopadu remizovali 1:1. Tradičně disponují líhní talentů. V kádru mají borce, kteří se prohánějí v La Lize. Třeba obránce Cucurellu z Getafe, záložníka Celty Vigo Beltrana, útočníky Gómeze Alcóna z Levante nebo Lópeze z Realu Sociedad.

Italové nalosovaní z druhého koše budou pro partu trenéra Karla Krejčího rovněž nepříjemným sokem. V kvalifikaci zaváhali jen ve dvou z deseti zápasů, když v září prohráli ve Švédsku 0:3 a před rokem odvezli plichtu 0:0 z Irska. Právě se squadrou azzurou se Lvíčata střetla před čtyřmi lety při svém dosud posledním startu na EURO a v Polsku vyhrála 3:1.

Los ME fotbalistů do 21 let v roce 2021 v Maďarsku a Slovinsku: Skupina A: Maďarsko, Německo, Rumunsko, Nizozemsko Skupina B: Slovinsko, Španělsko, ČR, Itálie Skupina C: Rusko, Island, Francie, Dánsko Skupina D: Portugalsko, Chorvatsko, Anglie, Švýcarsko

Skupinu doplní Slovinsko, které jako pořadatelská země hrálo pouze přátelská utkání a připsalo si několik cenných výsledků. Remizovalo na půdě Ruska, jenž opanovalo pátou kvalifikační skupinu. A remízu 1:1 vydolovalo i na půdě obhájců evropského stříbra z Německa!

Všichni účastníci byli v Nyonu rozděleni do čtyř výkonnostních košů na základě dosažených výsledků v posledních třech kvalifikačních cyklech a šampionátech v letech 2017 a 2019. Češi byli zařazeni do třetího koše spolu s Rusy, Rumuny a Chorvaty, které tedy v základní skupině nemohli potkat.

Mistrovství Evropy hostí příští rok spolu se s Slovinskem také Maďarsko a původně se mělo hrát obvyklým systémem, kvůli pandemii koronaviru se ale formát změnil. Nově se šestnáct účastníků od 24. do 31. března střetne ve čtyřech základních skupinách, z nichž vždy dva nejlepší celky proniknou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

Češi vstoupí do turnaje 24. března soubojem proti Itálii, o tři později se utkají s domácím výběrem a skupinu uzavřou bitvou proti Španělům, která je na programu 30. března. V případě postupu do vyřazovací fáze by změřily síly s prvním, nebo druhým mužstvem ze skupiny D, tedy Portugalskem, Chorvatskem, Anglií a Švýcarskem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>