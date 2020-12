K pohádkám si dal Šilhavý i porci fotbalu. A představu, jak překvapí na šampionátu

Dřív si dopřával na Vánoce pohádky, letos k nim přidal jako nášup fotbal. A pořádnou porci. „Musel jsem, vždyť den před Štědrým dnem se u nás hrála ještě liga. V Turecku byly ligové zápasy na programu dokonce i na Štědrý den a v Anglii pokračuje Premier League hned o víkendu, kdy půjdou do akce hráči, které máme v kádru,“ potvrzoval kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý, že čas na lenošení tentokrát rozhodně neměl a nemá. „Hrozně to letí. Vždyť už v březnu máme první sraz, během něhož vstoupíme do kvalifikace mistrovství světa.“

Pochopitelně že se snažil vánoční klid a pohodu patřičně užívat.

„Bylo to o to příjemnější, že přes všechny komplikace, trable a problémy, které nás v končícím roce provázely, jsme byli úspěšní. Proto také nervozita, tlak a napětí trochu opadlo a mohl jsem přemýšlet nad tím, co nás čeká a co nastávající rok přinese. Samozřejmě s přáním, aby se život a fotbal s ním vrátil do normálu a mohli jsme se připravovat a hrát jako dřív. I s diváky na stadionech," svěřoval se trenér národního mužstva, na co myslí i během Vánoc.

Zatím to však příliš nevypadá, že by se jeho přání měla vyplnit. „Měli jsme a pořád ještě máme v plánu vydávat se postupně za hráči působícími v zahraničí, abychom je viděli na vlastní oči a mohli s nimi osobně mluvit. Pokud to covid samozřejmě umožní. Když to nepůjde, budeme se muset smířit s komunikací na dálku. A pochopitelně s rozborem a analýzou zápasů, které odehrají," potvrzoval Šilhavý, že má pochopitelně připravený i náhradní scénář.

Těžký úvod už je skoro za dveřmi

„Práce je a bude dost a dost, protože hodně času věnujeme analýze hry našich soupeřů v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru. Ono se to nezdá, ale už za tři měsíce začínáme v Estonsku a 27. března nastoupíme doma proti favoritovi naší skupiny Belgii, abychom březnový kvalifikační blok zakončili ve Walesu," připomínal program vzešlý z prosincového losu.

Sport.cz, BPA

„Máme zdravý a silný tým, a uděláme všechno, abychom se na mistrovství světa probojovali. Belgie je pochopitelně velkým favoritem, ale kvalifikace se hraje na dva zápasy, v nichž se může stát cokoli. A kdybychom se nedostali na šampionát přímo ze skupiny, pořád je tu šance na baráž z druhé příčky nebo přes Ligu národů. Šance je opravdu velká," souhlasí, že konstelace je českému fotbalu nakloněna.

O evropském šampionátu, který musel být vzhledem k celosvětové koronavirové pandemii přeložen na příští rok, to ovšem neplatí. S Anglií, Chorvatskem a Skotskem ve skupině to nebude v Glasgowě a Londýně rozhodně žádná slast.

„Skupina je to skutečně těžká, ale co je dnes lehkého? Evropský šampionát pro nás bude představovat vrchol roku a věřím, že v jednom ze zápasů se silnějším protivníkem jsme na takovémto turnaji schopni uspět a ze skupiny postoupit. A pak už se může stát všechno. Třeba můžeme napodobit kluky z mistrovství Evropy v roce 1996 v Anglii, nebo mužstvo z Portugalska 2004," vyslovuje Šilhavý nahlas své přání. Samozřejmě podmíněné tím, aby se hráčům vyhýbala zranění a on měl k dispozici kompletní kádr.

„V nabitém programu, které musí zvládnout ve svých klubech, je herní zátěž velká a opotřebovanost a riziko zranění také. Ale věřím, že ty nejlepší k dispozici mít budeme. Už při březnových kvalifikačních zápasech by měla nastupovat kostra týmu, s níž počítám pro červnový evropský šampionát."

Před šestnácti lety na EURO 2004 v Portugalsku byl Jaroslav Šilhavý v roli Brücknerova asistenta u toho, když se česká reprezentace probojovala až do semifinále a díky tomu dosáhla na bronzové medaile.

„Často se k Portugalsku vracím, jenže tehdy byla situace přece jen trochu jiná. Až na výjimky působil každý z reprezentantů ve špičkovém evropském klubu a z české ligy nebyl v kádru téměř nikdo. Dnes reprezentační tým táhne hlavně Slavie, která na evropské scéně prokázala svou kvalitu i v konfrontacích se silnými soupeři. Máme v týmu samozřejmě i legionáře, jsou v něm kluci působící v Premier League, které týden co týden čeká v každém soutěžním utkání těžká zkouška. Čím víc jich v Anglii bude, tím lépe pro ně a jejich sebevědomí. A pro národní tým samozřejmě také, protože v něm všechno zúročí," neměl by kouč české reprezentace rozhodně nic proti tomu, kdyby se za Součkem a Coufalem vydali na Ostrovy další hráči, o nichž se v posledních dnech a týdnech nahlas spekuluje.