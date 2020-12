Věřím, že náš příběh ještě neskončí, burcuje Krejčí. Stihne talent ze Sparty EURO?

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí.

Nyonský los se s českou reprezentací příliš nemazlil. Na šampionátu postupně vyzvete Italy, domácí Slovince a obhájce zlata Španěly.

Skupina je velmi těžká, já jsem ale šťastnej, že se v této společnosti vůbec nacházíme. Ohromný úspěch! Z hlediska ambicí na turnaji bude klíčový až březen. Záleží na zdravotním stavu hráčů, jak budou vytížení v klubech atd. Abych troubil do světa, že postoupíme, a pak v březnu zjistil, že je nás o pět nebo šest méně... Červnové play off je pro tým obrovská výzva. Věřím, že když vyrazíme na ME v optimálním složení, budeme konkurenceschopní i těmto velmocem a náš příběh zápasy ve skupině neskončí.

Vrcholnou akci zahájíte soubojem s Italy, bude pro další vývoj klíčový?

Ano. Naráželi jsme na sebe ve dvacítkách v Elite Lize a dalo se s nimi hrát. S Italy jsme pokaždé odehráli slušné utkání, byť jsou kádry už pozměněné.

V Elite Lize jste je dvakrát zdolali, cenné skalpy kluky psychicky nabudí...

Elite Liga je pro dvacítky vůbec skvělá v tom, že se konfrontují s top celky Evropy. Není v ní tlak na výsledek. Dbá se na výkon, týmy hrají konstruktivně odzadu, jdou i do rizika. První rok pod mým vedením jsme skončili za Německem a Anglií třetí a v sedmi zápasech nasbírali 14 bodů, což mě mile překvapilo. Větřil jsem nějaký úspěch a těší mě, že jsem se nemýlil.

Slovinci coby spolupořadatelé ME neabsolvovali kvalifikaci, zamíchají také kartami?

Nebudou žádní outsideři! Na domácí půdě udělají maximum, aby ztížili favoritům role. Nemají stejně jako my co ztratit. V přípravě uhráli zajímavé výsledky, v listopadu remizovali 1:1 v Německu nebo 2:2 s Ruskem, s nímž jsme loni hráli (Česko vyhrálo 1:0) a víme, že jde o kvalitní tým.

S úřadujícími mistry Evropy ze Španělska změříte síly až na závěr skupiny, neděsí vás jejich skvělá bilance?

Španělé samozřejmě patří na všech šampionátech mládežnických kategorií k aspirantům na titul. Jejich fotbal je podobnej tomu seniorskému. Jsou dost ofenzivní a dominantní na míči. Snad budeme mít proti nim ještě o co hrát, o našich šancích hodně napoví první dva duely s Italy a Slovinci.

Právě squadru azzuru jste si před losem při interní týmové tipovačce určil do skupiny.

Uspořádal ji trenér brankářů Láďa Maier. Zapojil jsem se, ale výběr mančaftů svěřil manželce, protože já v těchhle soutěžích moc štěstí nemám. Přál jsem si jednu z hostitelských zemí a kvůli dostupnosti se mi nejvíc líbila skupina v Budapešti. Žena nakonec napsala Maďary, Němce a Italy, které uhádla. Tipovačku vyhrál náš fyzioterapeut Michal Rukavička. Myslel jsem si, že všechny tři soupeře správně netrefí nikdo, ale on to vážně dokázal. Bude to mít drahý... (úsměv)

Čeští fotbalisté do 21 let slaví vítězství v Řecku.

FAČR

Ke všem zápasům nastoupíte v Celje, které není pro české fanoušky nejbližší destinací. Pokud by se hrálo s přítomností diváků, urazí od hranic přes 400 kilometrů.

Cesta je delší, ale rodina i kamarádi mi hlásili, že když to půjde, na některý zápas dorazí. Podobně jistě uvažují také rodiny hráčů. Navíc máme úžasné vlajkonoše. Byl jsem v šoku, kolik se jich sjíždělo a jakou vytvářeli před koronavirovou pandemií kulisu na tribunách. Připravovali chorea, což něco stojí. My u nich nakoupili třeba trička nebo roušky, abychom jim finančně pomohli. Řada z nich by nás podle mě přijela povzbudit. Uvidíme, verdikt o účasti fanoušků v ochozech padne asi až později.

Už jste si obhlédli terén?

Kluci byli nedávno v Celje na expedici. Viděl jsem fotky i videa tréninkového areálu a stadionu, dostal jsem zprávy od Michala Černého (technický vedoucí týmu) a na podmínky si nemůžeme stěžovat. Super, že hrajeme v jednom městě a nemusíme nikam cestovat.

Spokojenost netajíte ani s hotelem Thermana Park Laško, v němž naleznete azyl.

Ano. Žádný jiný nároďák tam s námi bydlet nebude, hotel se nachází jenom patnáct minut od tréninkového centra a dvacet od hlavního stadionu NK Celje s kapacitou 13 tisíc diváků. Kvůli tvrdému lockdownu v zemi je od března zavřený, nám ale interiér ukázali. Má dostatek místností pro všechny naše potřeby, dokonce i vlastní přístup k minerálním pitným pramenům. Příjemné je rovněž okolí s možností rekreačních aktivit. Vede tudy i cyklostezka do Celje.

Máte představu, jak proběhne příprava před šampionátem?

Rád bych asi měsíc před ME uspořádal v Praze třídenní tréninkový kemp. Vzal bych na něj širší kádr, nějakých 28 lidí s gólmany. Na videu bychom si přiblížili soupeře, oprášili taktiku... Honí se mi hlavou dva termíny a v lednu požádám písemně i telefonicky kluby, jestli by nám hráče uvolnily. Užší nominaci oznámíme zhruba deset dní před startem šampionátu.

Tomáš Zápotočný, manažer fotbalové reprezentace do 21 let a trenér brankářů Ladislav Maier (vlevo).

Martin Gregor, FAČR

Maminka vám a celému týmu hodně fandí, měla z postupu velkou radost?

Je po vážné operaci, není v dobrém zdravotním stavu, ale EURO ji fakt potěšilo. Před každým zápasem nám přála hodně štěstí formou rýmu nebo krátké básničky, což bylo nádherné. Oba rodiče jsou moji velcí příznivci. Jsem rád, že postup ocenila i veřejnost. V Kolektivech roku jsme se umístili mezi třemi nejlepšími. Vždy jsem snil, že se tam s nějakým týmem dostanu.

V čem tkví kouzlo této party, kterou hráči unisono přirovnávají k rodině?

Tým byl pro mě vždy alfa a omega. Tahle parta nerada prohrává. Ve dvacítkách jsme byli často soupeři chválení za herní výkon a odvahu, jenže výsledky nepřicházely, což kluci těžce kousali. Na svůj věk má většina z nich vyspělý projev a rostou ve fotbalové osobnosti. Jsou zdravě emotivní, schopní si i vynadat. Když někdo něco na hřišti odflákne, hned si to vyříkají. Lepší než mít v mužstvu leklé ryby.

Radost vám přitom dělá i realizační tým.

Je velice zdravej a schopnej. Utvořila se v něm dobrá pracovní atmosféra a morálka, což vnímají i kluci. Já jsem sice ten, kdo rozhoduje, ale mám kolem sebe řadu lidí, kteří jsou mi nápomocní.

Během vašeho dvouletého působení na lavičce jednadvacítky jste prohráli pouze dva zápasy: kvalifikaci ve Skotsku a přípravu ve Francii. Hřeje vás i tato skutečnost?

Určitě, přitom právě ve Skotsku jsme paradoxně odehráli možná nejlepší zápas, jenže jsme shořeli v koncovce. Loňskou přípravu ve Francii pak hodnotím jako velmi dobrou maturitu. Kluci pochopili, že Francouzi můžou klidně postavit tři jednadvacítky a vůbec to nebude znát. Podívali jsme se tam do zrcadla.

Považujete loňskou senzační výhru na hřišti Chorvatů za zlomový moment celé kvalifikace?

Bylo jich víc. V Chorvatsku jsme se vrátili do boje o postup. Jedla (Jedlička) nás v úvodu výrazně podržel a my pak odehráli skvělý zápas. Pomohly i posuny v sestavě. Na hrot šel poprvé Adam Hložek, v němž jsem už od začátku viděl spíš útočníka a myslím, že i do budoucna to bude jeho post. Michala Sadílka jsem dal na levý kraj obrany a Láďu Krejčího na stopera. Další klíčový moment přišel po říjnové prohře ve Skotsku. Měl jsem jenom tři dny, abych tým psychicky zvedl. Změnili jsme rozestavení a zbylé dva duely jsem nazýval play off. V Litvě nás v nastavení zachránil Jedla a my pak v posledním utkání vyhráli i v Řecku. V těchto třech zápasech ukázali kluci velkou odolnost a týmovost. Dovedou hrát pod tlakem, což není snadné a mají s tím potíže daleko zkušenější hráči.

Lvíčata slaví vítězství v Chorvatsku.

FAČR

Hodně si ceníte, že jste silné Chorvaty nechali pod sebou v tabulce?

Mají opravdu fantastické hráče. I dvojzápas s nimi budu klukům připomínat na ME. Z Chorvatska jsme odvezli tři body, ale první půl hodinu se ocitli pod tlakem. V domácí odvetě jsme se ponaučili. Utkání sice skončilo 0:0, v herním progresu jsme ovšem udělali posun. Chtěl jsem Chorvatům odstřihnout střed hřiště. Snažili jsme se o presink, abychom je nenechali moc hrát. Za celý zápas neměl soupeř vyloženou šanci. Jedna tečovaná střela a jednou vytáhl Jedla ránu Musy. Zvolili jsme náročný způsob hry, ale kluci se vyždímali, a i Chorvaty jsme donutili, aby nakopávali balony.

Mezi stěžejní hráče se v kvalifikaci vypracoval defenzivní záložník Ladislav Krejčí, s pěti zásahy nejlepší střelec mužstva. Stáhl jste ho na stopera, co vás k tahu vedlo?

Před zápasem v Chorvatsku nás trápila zranění a já se snažil mančaft nakopnout. Zezadu chyběl hráč, který by tomu dal určitou nadstavbu, což se Láďovi povedlo. V mých očích se vyprofiloval v klíčového hráče. Správnej lídr, kluk do kabiny a vítěznej typ. Loni scházel na domácím dvojutkání proti Řecku i Skotsku a já pak pochopil, co pro jednadvacítku momentálně znamená. Z pěti gólů dal sice čtyři San Marinu, ale pomohly mu psychicky. Najednou je začal střílet i ve Spartě, hlavně při standardkách je velmi nebezpečnej. Navzdory silné konkurenci patří k hráčům, na které Letenští sázejí.

Když se dva Krejčí radují... Trenér Karel se svěřencem Ladislavem po výhře v Chorvatsku.

FAČR

Podobně jako na Hložka, který se bohužel zranil. Křísíte naději, že by na ME hrál?

Šance je. Sparta má možnosti a z hlediska rehabilitace mu vytvoří komfortní podmínky. Věřím, že březen stihne na trávníku a uvidíme, v jaké bude formě a pohodě. Áčko ve stejném termínu rozehraje kvalifikaci MS a v případě marodky si Jarda Šilhavý možná na někoho z mladých ukáže. Snad problémy nevzniknou a vytvoříme co nejsilnější kádry, abychom dobře reprezentovali český fotbal. Alex Král už není téma pro jednadvacítku. Udělal obrovskej progres. U Hložka nebo Zimy si ale ještě nemyslím, že jsou hráči pro základ áčka. Věřím, že s námi na EURO pojedou.

V kvalifikaci se blýskli i mladší hráči, například zmiňovaný Zima. Zamotali vám hlavu?

Zímičovi pomohlo ve Slavii zranění Hovorky. V Edenu odehrál spoustu těžkých zápasů, málo chybuje a je poctivej. Výkonnost prokazoval na podzim i v jednadvacítce. I starší kluci brzy pochopili, že je jim schopnej pomoct. Z ročníků 2000 se jeví dobře Šulc, dostával se do formy a atakoval základ. Bohužel se doma proti Chorvatům zranil.

Zaujal třeba i debutant Ostrák, jenž se ukazoval v Karviné a kterého jste povolal na závěrečný duel do Řecka. Na trávníku je správně drzý a hru ve druhé půli oživil.

Byl milým překvapením. Pokud bude zdravej, taky si říká o nominaci. Je zajímavej pohybově, dobrej při hře jeden na jednoho. Uvidíme, jak bude vypadat v únoru. Vyzkoušeli jsme i Berana, Karabce, Kohúta... Nominovali jsme celkem jedenáct mladších kluků, kteří mohou absolvovat příští kvalifikační cyklus. Je dobré, že si to osahali. Vytváří nám zdravé konkurenční prostředí. Některé posty bohužel nemáme tak obsazené, jak bych si představoval. Ale celkově máme z čeho vybírat.

V Anglii obléká dres třetiligového Shrewsbury záložník Žambůrek, brankář Matěj Kovář zase chytá za Swindon. Plánujete je vidět naživo?

Pokud dovolí epidemická situace, pojedeme se na Matěje v lednu podívat s Láďou Maierem. Brankářskou trojku jsme točili, ale já ho sem nechtěl tahat z Anglie jako třetího gólmana. Přál jsem si, aby chytal pravidelně za dvacítku, s Matějem ale počítáme do další kvalifikace stejně jako se Žambůrkem. Zkoukli bychom je v akci oba.